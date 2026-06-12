El habilidoso volante estadounidense no será de la partida ante los guaraníes y deberá esperar su chance desde el banco de suplentes.

Estados Unidos debutará este viernes ante Paraguay en el Mundial 2026 y una de las principales sorpresas en la formación de Mauricio Pochettino es la ausencia de Timothy Weah entre los titulares.

El futbolista, que había sido considerado habitualmente por el entrenador durante el último año, comenzará el encuentro desde el banco de suplentes pese a haber sido titular en cinco de los diez partidos más recientes de la selección norteamericana.

La razón por la que Timothy Weah va al banco ante Paraguay

La decisión responde exclusivamente a un criterio técnico del DT argentino. El entrenador optó por un esquema con Sergiño Dest y Christian Pulisic ocupando las bandas, mientras que Malik Tillman, Weston McKennie y Tyler Adams conformarán el mediocampo detrás de Folarin Balogun.

De esta manera, Weah pierde espacio dentro del once inicial debido a una variante táctica del técnico argentino y no por lesión, suspensión o algún problema físico.

Estados Unidos no contará con Timothy Weah como titular frente a Paraguay (Photo by Jared C. Tilton/Getty Images)

El atacante igualmente aparece como una de las principales alternativas ofensivas para el segundo tiempo y podría tener minutos dependiendo del desarrollo del compromiso frente a Paraguay.

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La suplencia de Weah llama la atención considerando que venía siendo una pieza recurrente en las convocatorias de Estados Unidos, desempeñándose principalmente como extremo derecho durante gran parte del proceso rumbo al Mundial 2026.

DATOS CLAVE

El delantero Timothy Weah comenzará desde el banco de suplentes en el debut ante Paraguay.

El director técnico Mauricio Pochettino decidió la suplencia del atacante por un criterio puramente táctico.

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