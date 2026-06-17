¿Por qué no juegan Harry Maguire y Trent Alexander-Arnold en Inglaterra vs. Croacia en el Mundial 2026?

El defensor central y el lateral son unas de las ausencias de renombre en el equipo inglés para disputar este certamen.

Inglaterra y Croacia se enfrentan este miércoles 17 de junio en el AT&T Stadium por la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026, en un duelo que marca el estreno de ambas selecciones en la cita planetaria y que ya genera alta expectativa por el nivel de sus planteles.

En la misma zona están Ghana y Panamá, que se verán las caras más tarde, a las 19:00 horas de Chile, en el BMO Field de Canadá.

En la previa del compromiso entre ingleses y croatas, el foco en los “Tres Leones” no solo está puesto en el rival, sino también en las decisiones del técnico Thomas Tuchel, ya que dos nombres de peso quedaron fuera de la nómina para esta cita mundialista. ¿De quiénes se trata?

Las razones de las ausencias de Harry Maguire y Trent Alexander-Arnold

Harry Maguire y Trent Alexander-Arnold no fueron considerados en la lista final de Inglaterra para el Mundial 2026.

El caso del zaguero del Manchester United llama la atención, ya que durante la fecha FIFA de marzo disputó encuentros ante Japón y Uruguay, pero finalmente John Stones, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Dan Burn y Jarell Quansah le terminaron ganando la pulseada en la defensa.

Harry Maguire portó en varias oportunidades la jineta de capitán de Inglaterra | FOTO: Justin Setterfield/Getty Images

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Por su parte, el lateral del Real Madrid no ha tenido su mejor temporada en España y el estratega alemán optó por otras alternativas para su idea de juego.

Datos claves…