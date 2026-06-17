Formaciones confirmadas para Inglaterra vs. Croacia en el Mundial 2026: jugadores claves y cambios tácticos para el partido

Inglaterra y Croacia se alistan para debutar en el Mundial 2026, en un partido que enfrentará a Harry Kane vs. Luka Modric.

Este miércoles 17 de junio, Inglaterra afronta su estreno en el Mundial 2026 frente a Croacia en el AT&T Stadium, en un partido que abre la acción del Grupo L y que ya genera gran expectativa por el nivel de ambos equipos.

Los ingleses llegan con una propuesta que combina jugadores de proyección y figuras consolidadas, en un proyecto liderado por Thomas Tuchel que busca afianzarse desde el primer partido en una zona que no permite distracciones.

Del otro lado, Croacia mantiene su sello competitivo habitual, con Luka Modrić como referente de un equipo que sigue siendo peligroso pese al inicio de una etapa de recambio generacional.

Las formaciones de Inglaterra y Croacia

Inglaterra saldrá con Jordan Pickford en el arco; Reece James, John Stones, Ezri Konsa y Nico O’Reilly en defensa. En el mediocampo estarán Declan Rice, Elliot Anderson y Jude Bellingham. En ataque, el tridente lo conformarán Noni Madueke, Harry Kane y Anthony Gordon.

Croacia, por su parte, formará con Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josko Gvardiol, Josip Sutalo, Luka Vuskovic; Luka Modric, Mario Pasalic, Martín Baturina, Petar Sucic; Ivan Perisic, Petar Musa.

Publicidad

Los jugadores claves en el Argentina vs. Argelia

En Los Tres Leones, Jude Bellingham y Declan Rice aparecen como piezas fundamentales en la zona media, mientras que Harry Kane sigue siendo el principal referente ofensivo, acompañado por jugadores de desequilibrio como Noni Madueke y Anthony Gordon.

En Croacia, el foco vuelve a estar en Luka Modrić, quien continúa siendo el eje de un equipo que intenta sostener su identidad a partir del manejo del balón y la inteligencia táctica.

Cambios tácticos para el desarrollo del partido

En lo táctico, Inglaterra podría alternar entre un 4-3-3 más ofensivo y pasajes de presión alta para recuperar rápido en campo rival, mientras que Croacia tiende a replegar y salir con circulación más pausada, intentando bajar el ritmo del partido y aprovechar espacios a espaldas de la defensa inglesa.