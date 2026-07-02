El nuevo fichaje del Real Madrid no aparece en el equipo titular de Portugal ante Croacia por la llave de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Este jueves se está viviendo un partido decisivo en el Mundial 2026 entre Portugal y Croacia, por el paso a octavos de final, donde el equipo que sea eliminado también se llevará al retiro a un histórico.

En la cancha del BMO Field de Toronto se ven las caras Cristiano Ronaldo y Luka Modric, quienes están teniendo su último baile en la Copa del Mundo.

Las exfiguras del Real Madrid se enfrentan por primera vez y en una llave de muere muere, luego que sus equipos hayan terminado en la segunda posición de sus respectivos grupos.

Pero más allá de estos grandes nombres, en la selección portuguesa hay una importante ausencia. Se trata del volante ofensivo Bernardo Silva, quien no fue considerado por el entrenador Roberto Martínez en el equipo titular.

¿Por qué no juega Bernardo Silva en Portugal?

El ídolo del Manchester City, que acaba de fichar en el Real Madrid, ha sido el gran afectado por las decisiones técnicas, pues en su lugar el DT ha preferido otros jugadores.

Es más, el propio Martínez respondió en conferencia de prensa que el jugador está en perfectas condiciones, descartando cualquier rumor de lesión.

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El atacante de 31 años ha sido relegado al banco de suplentes desde el segundo partido de Portugal en este Mundial, sumando pocos minutos ante Uzbekistán y quedándose en la banca contra Colombia.

Hoy nuevamente es alternativa para estratega español, quien en ofensiva se ha inclinado por nombres como Bruno Fernandes, Pedro Neto y Rafael Leao, quienes acompañan en el ataque a Cristiano Ronaldo.

Bernardo Silva solo fue titular en el empate 1-1 de Portugal con RD Congo. (Foto: Alex Slitz/Getty Images)

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En síntesis