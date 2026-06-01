El prestigioso modelo del banco de inversión Goldman Sachs entregó sus pronósticos para el Mundial 2026: España es la gran favorita.

A pocos días del inicio del Mundial 2026, comienzan a aparecer los pronósticos y estudios que buscan pronosticar cuál será la selección que levantará la Copa del Mundo el próximo 19 de julio en Nueva York. Y uno de los análisis que más repercusión ha generado es el elaborado por el prestigioso banco de inversión Goldman Sachs.

Según el prestigioso modelo predictivo desarrollado por sus economistas, la gran favorita para consagrarse campeona del mundo es la selección de España, con un 26% de probabilidades de obtener el título.

España corre como favorita para ganar el Mundial 2026 (Getty Images).

Más atrás aparecen Francia con un 19%, Argentina con un 14% y Brasil con un 8%. También figuran entre los candidatos Inglaterra y Países Bajos, ambos con cerca de un 5%.

La proyección incluso se atreve a anticipar el desarrollo de las fases finales. El estudio prevé una semifinal entre España y Francia, mientras que por el otro lado del cuadro se enfrentarían Argentina y Brasil. Finalmente, la Roja europea derrotaría a la Albiceleste en la gran final para quedarse con su segundo título mundial.

¿Por qué razón no será campeón Argentina o Francia?

Según Goldman Sachs, “las posibilidades de Argentina se vieron reducidas por lo que el banco denominó un efecto de “bajón del ganador”, o la tendencia de los campeones defensores a tener un rendimiento inferior en la siguiente Copa del Mundo”.

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Asimismo explicaron que las probabilidades de ‘Les Bleus’ “se vieron perjudicadas por la posibilidad de enfrentarse a la primera clasificada, España, en las semifinales, mientras que las de Inglaterra se vieron afectadas negativamente debido a lo que Goldman describió como un historial de bajo rendimiento en torneos, vientos en contra geográficos y un sorteo ligeramente desfavorable”.

El informe se basa en el análisis de casi 20.000 partidos internacionales disputados desde 1978 e incorpora variables como el ranking Elo, el rendimiento reciente, la capacidad goleadora de los planteles y factores geográficos. Además, considera que los campeones defensores suelen tener más dificultades para repetir la corona, un elemento que juega en contra de Argentina en esta edición.

En síntesis…

España favorita: El modelo de Goldman Sachs sitúa a España como máxima candidata al título con un 26% de probabilidad, sobre Francia (19%) y Argentina (14%).

El modelo de Goldman Sachs sitúa a España como máxima candidata al título con un 26% de probabilidad, sobre Francia (19%) y Argentina (14%). Ruta al título: El estudio anticipa que los españoles eliminarán a Francia en semifinales y vencerán a la Albiceleste en la gran final de Nueva York.

El estudio anticipa que los españoles eliminarán a Francia en semifinales y vencerán a la Albiceleste en la gran final de Nueva York. Causas del descarte: Argentina se ve afectada por el “efecto bajón del campeón”, Francia por su cruce con España, e Inglaterra por su historial de bajo rendimiento.