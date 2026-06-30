¿Qué pasa si Noruega gana, empata o pierde vs. Costa de Marfil en los 16°vos de final en el Mundial 2026?

En Noruega esperan poder hacer prevaler su rol de favoritos y clasificar a la próxima fase.

En estos momentos se esta disputando un nuevo encuentro dentro de los dieciséisavos de final del Mundial 2026, en donde Noruega se está viendo las caras ante Costa de Marfil en Arlington.

El equipo que es liderado por el goleador del Manchester City, Erling Haaland quiere seguir haciendo historia dentro de esta Copa del Mundo, en la que espera poder llegar a lo más alto en esta competición.

A continuación, desde Bolavip Chile te damos a conocer los escenarios que puede vivir el conjunto europeo para su duelo en esta jornada ante Costa de Marfil en el Mundial.

¿Qué pasa si Noruega gana contra Costa de Marfil en los 16avos del Mundial 2026?

Si Noruega vence a Costa de Marfil sea en los primeros 90 minutos, tiempo reglamentario o penales, se clasificará a los octavos de final del Mundial 2026, en la que se enfrentará ante Brasil.

Haaland quiere seguir en el Mundial | Foto: Getty Images

¿Qué pasa si Noruega empata contra Costa de Marfil en los 16avos del Mundial 2026?

Si Noruega empata ante Costa de Marfil en los 90 minutos, disputarán un tiempo extra de 30 minutos más y en caso de seguir con la igualdad, ambos equipos definirán al clasificado a octavos de final en una definición a penales.

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¿Qué pasa si Noruega pierde contra Costa de Marfil en el Mundial 2026?

Si Noruega pierde contra Costa de Marfil en el Mundial 2026, la selección europea quedaría eliminada de la Copa del Mundo, colocando punto final a su gran sueño mundialista.