La amarga definición desde el punto penal que selló la eliminación de la Selección de Colombia frente a Suiza en los octavos de final sumó de forma inmediata un capítulo de alta tensión en las zonas mixtas de Canadá.
La figura de la Selección de Colombia en el Mundial 2026 levantó la voz y no dudó en hacer la primera denuncia pública contra la FIFA por las condiciones que rodearon la participación de la escuadra sudamericana en la cita planetaria.
Al ser consultado sobre las garantías organizativas de la competencia, Jhon Arias dio la vuelta al mundo con un sincero y punzante descargo liguero e internacional:
“Difícil responder eso porque pueden haber sanciones por atrás, pero felizmente así es esta industria. No todos competimos con las mismas condiciones, no todos competimos en igualdad más es algo que no es de ahorita, no se va acabar aquí, va a continuar y con la tendencia de cada vez más va a empeorar y así funciona el fútbol”, disparó el futbolista, desnudando la molestia que impera en el cuadro cafetalero.
Colombia pierde la definición a penales y es eliminada del Mundial.
La bitácora de los traslados: El desgaste de los tres países anfitriones
El futbolista puso la lupa sobre las complejidades geográficas que debió afrontar el esquema de Néstor Lorenzo a lo largo de las distintas fases eliminatorias de la FIFA, marcando un claro contraste con el itinerario de otros combinados en la retaguardia.
Las aristas del reclamo de Arias contemplan los siguientes puntos de análisis:
- El mapa de la travesía: El jugador remarcó las grandes distancias recorridas en la cancha organizativa. “No estamos descubriendo el mundo. A nosotros nos toca competir donde nos toca, recorrimos los tres países (Estados Unidos, México y Canadá) y recorrimos grandes distancias”.
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- El impacto en el plantel: Arias admitió las secuelas físicas, aunque evitó el lamento excesivo en el césped. “Sí, claramente afecta desde la parte física, pero creo que no es una excusa. Creo que está bueno no poner excusas, nosotros hoy (7 de julio) teníamos condiciones de competir, creo que competimos bien, pero infelizmente nos vamos a casa”, cerró el atacante en Vancouver.