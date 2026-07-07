Mohamed Salah arremete contra el arbitraje tras derrota de Egipto ante Argentina: “Está a la vista de todos lo que pasó”

El capitán de Egipto se refirió a las decisiones arbitrales que marcaron la eliminación de los Faraones ante Argentina.

La agónica clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó uno de los partidos más vibrantes de la presente edición del torneo.

La Albiceleste logró remontar un 2 a 0 frente a la Selección de Egipto para mantener vivo el sueño de defender el histórico título conquistado en Qatar 2022.

Sin embargo, más allá de la épica remontada, el encuentro disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta también estuvo marcado por decisiones arbitrales que desataron un intenso debate entre hinchas, periodistas y protagonistas una vez finalizado el compromiso.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Mohamed Salah alza la voz el arbitraje de Egipto vs. Argentina

Tras el pitazo final, una de las voces más esperadas era la de Mohamed Salah. El capitán egipcio analizó la eliminación de su selección y dejó declaraciones que rápidamente comenzaron a dar la vuelta al mundo.

“Ante todo, fue la voluntad de Dios. Ese era el destino del partido y del resultado”, señaló el atacante de 34 años, aceptando con resignación el desenlace del cotejo.

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Sin embargo, al ser consultado por el arbitraje, Salah dejó entrever su molestia con algunas de las decisiones. “Tuvimos una excelente primera parte y también estuvimos bien durante buena parte de la segunda. Cometimos algunos pequeños errores y, en cuanto al arbitraje, prefiero no opinar. Está a la vista de todos lo que pasó. No tengo mucho más que añadir…”, afirmó.

Salah criticó al juez del encuentro | FOTO: Getty Images

El referente del combinado africano también recordó algunas de las acciones que marcaron el duelo y que generaron los principales reclamos de su selección. “Nos anularon un gol y también nos pitaron un penal en contra. Después, ellos contraatacaron y marcaron”, sentenció.

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En resumen…