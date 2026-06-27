En España realizaron una actualización sobre la situación de Yéremy Pino y Nico Williams.

En la Selección Española todo era felicidad tras haber conseguido abrochar la clasificación a la próxima ronda del Mundial 2026, en la que tras derrotar por 1-0 a Uruguay, quedó como el líder del grupo H tras llegar a las siete unidades.

Pero esta felicidad, se fue esfumando lentamente tras conocer dos importantes noticias que golpearon fuerte en el camarín del equipo de Luis De La Fuente y que involucra a dos jugadores.

Se trata de los delanteros Yéremy Pino y Nico Williams, quienes ingresaron en el segundo tiempo para el duelo ante Uruguay y ambos jugadores encendieron las alarmas tras salir con visibles problemas físicos.

Después de conocerse estas situaciones, en España había mucho pesimismo sobre las lesiones de ambos jugadores, en la que incluso se llegó a señalar que tanto Pino como Williams podían quedar fuera de la recta final del Mundial.

La situación de Pino preocupa en España | Foto: Getty Images

En España alzan la voz sobre Pino y Williams

Hace unos instantes en España dieron a conocer lo que es la situación de Yéremy Pino y Nico Williams, en la que confirmaron que ambos jugadores permanecerán en la nómina, buscando recuperarse a la brevedad.

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Yeremy Pino no tiene una fractura en la clavícula, pero sí tiene un esguince acromioclavicular, la que esperarán por su recuperación y ver si puede ser opción en esta recta final del Mundial, dependiendo como vaya avanzando España.

Por otra parte, Nico Williams tiene una lesión muscular en el aductor derecho tras una fuerte entrada que recibió en el partido ante Uruguay, en la que espera también por su evolución.

De esta manera, en España confirman la permanencia de ambos jugadores a pesar de sus problemas físicos, en la que cabe recordar que dentro del Mundial, NO se puede reemplazar a jugadores por lesión, a excepción de que sea un portero, según reglamento FIFA.

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