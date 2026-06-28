El 10 de los Azules suma ya cuatro citaciones sin ser considerado por el cuerpo técnico. Esta vez, ni siquiera jugó ante un equipo de la B por Copa Chile.

Universidad de Chile derrotó por 2-0 a Unión San Felipe en la Copa Chile, pero lejos de dejar buenas sensaciones, el rendimiento del equipo azul generó duras críticas.

Uno que no se guardó nada fue Héctor “Chico” Hoffens, quien en conversación con Bolavip analizó el partido y apuntó directamente al nivel del equipo y también a Lucas Assadi, quien sigue sin ser considerado por el cuerpo técnico azul.

Duras críticas al juego de la U

El jugador del Romántico Viajero afue tajante al evaluar el desempeño ante un rival de menor categoría: “Con un equipo inferior, netamente inferior, en el primer tiempo, salvo la iluminada de Lucero, nada… nada. Poca claridad futbolística“.

El “Chico” fue más allá y aseguró que el equipo sigue mostrando falencias estructurales: “Sigue faltando el líder, el que mete las pelotas… el diez”, agregó, apuntando directamente a la falta de generación en el mediocampo.

El palo directo a Lucas Assadi

Pero el momento más fuerte llegó cuando se refirió a Lucas Assadi, quien nuevamente no fue citado y ya suma cuatro partidos fuera de las convocatorias.

Lucas Assadi no convence al cuerpo técnico y le llueven las críticas.

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Hoffens se fue con todo y sin filtro: “El cabro chico que se creía que podía ser… ahora anda con problemas, se le nubló la cabeza“.

Incluso puso en duda su compromiso con la camiseta de la Universidad de Chile: “Que este cabro chico no quiera jugar es una cosa impresionante”, sentenció.

Un triunfo que no convence

Pese al resultado en el entorno azul quedan más dudas que certezas. La falta de funcionamiento y la situación de Assadi abren un nuevo foco de conflicto en el equipo.

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Mientras desde el cuerpo técnico hablan de decisiones internas, desde fuera ya comienzan las críticas fuertes hacia uno de los talentos más prometedores del club.