El partido entre Francia e Irak generó dudas en los fanáticos. ¿Qué pasará con el duelo entre noruegos y senegaleses tras el mal tiempo?

El retraso sufrido en el partido entre Francia e Irak por la tormenta eléctrica en Filadelfia generó una duda inmediata entre los fanáticos: ¿se modifica la programación del resto de los partidos, especialmente el de Noruega vs. Senegal?

La respuesta oficial es clara: no habrá cambios en el calendario debido a que cada encuentro del Mundial 2026 tiene su propia organización en la respectiva ciudad donde se lleve a cabo.

No hay efecto dominó en la programación del Mundial

Pese a que el encuentro entre Francia e Irak fue reprogramado para las 18:50 en Colombia, 19:50 en Chile y 20:50 en Argentina, la organización del torneo decidió mantener intactos los horarios del resto de los partidos. Esto incluye el duelo entre Noruega y Senegal, que se jugará según lo estipulado originalmente.

Partido entre Francia e Irak se ve afectado por una tormenta eléctrica.

La razón es simple: los protocolos de la FIFA contemplan este tipo de situaciones sin alterar la grilla completa, evitando un efecto dominó que complique la logística del torneo, las transmisiones y la preparación de los equipos.

Protocolos claros para evitar desorden en el Mundial

El retraso del Francia vs. Irak responde a una situación puntual: una tormenta eléctrica que obligó a activar medidas de seguridad en el estadio. Sin embargo, estos ajustes son localizados y no afectan otros encuentros, incluso si coinciden en horario.

Publicidad

Partido de Noruega vs. Senegal en el Mundial 2026 sigue en pie (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Desde la organización se insiste en que cada partido se gestiona de manera independiente, por lo que el Noruega vs. Senegal no sufrirá retrasos ni modificaciones. De esta manera, el Mundial mantiene su ritmo y evita alteraciones mayores en una agenda ya extremadamente ajustada.

En resumen, aunque un partido se retrase por causas de fuerza mayor, el resto del calendario sigue su curso normal, garantizando orden y previsibilidad tanto para los equipos como para los aficionados.