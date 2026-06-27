Diego Lugano barre el piso con Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay: “No debió estar nunca en el Mundial 2026”

El ex capitán de la selección uruguaya no se guardó nada y lanzó duras críticas al director técnico argentino tras la eliminación en el Mundial 2026.

La eliminación de la Selección de Uruguay en el Mundial 2026 tras caer por 0 a 1 ante la Selección de España dejó varias heridas abiertas en el fútbol charrúa, donde rápidamente comenzaron a aparecer análisis y cuestionamientos sobre el rendimiento del equipo en la cita planetaria.

Con el paso de las horas, el foco se ha ido instalando en el trabajo del director técnico Marcelo Bielsa, especialmente por las decisiones tomadas durante el torneo y la forma en que La Celeste terminó su participación.

En ese contexto, distintas voces del entorno uruguayo han salido a manifestar su molestia, apuntando directamente al proceso encabezado por el “Loco”.

Diego Lugano se va en picada contra Marcelo Bielsa

Uno que no se guardó nada fue el excapitán Diego Lugano, quien en conversación con Telemundo apuntó con dureza contra el ex estratega de la Selección Chilena.

“Los jugadores dejaron todo, pero no tuvieron un entrenador que los guiara por buen camino. Cambios inentendibles, tácticas inentendibles”, lanzó de entrada el ex defensor.

Pero sus palabras fueron aún más fuertes al profundizar en su análisis del proceso: “Bielsa contaminó el ambiente, nunca entendió dónde estaba y los jugadores nunca entendieron a Bielsa. Un gran error de la asociación uruguaya llegar con un DT que no debió estar nunca en el Mundial, prisioneros de un contrato millonario”.

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Marcelo Bielsa cabizbajo tras la eliminación de Uruguay frente a España | David Ramos/Getty Images

Finalmente, Lugano agregó una reflexión sobre el desempeño del combinado sudamericano. “Me da pena por los muchachos porque no pudieron competir, es un error que espero nunca más cometa Uruguay”, sentenció.

En resumen…

Diego Lugano realizó duras críticas contra Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026. El ex capitán de la Celeste cuestionó el funcionamiento del equipo y apuntó directamente al proceso del técnico argentino, generando fuerte repercusión en el entorno charrúa.