¿Será mufa? Arturo Vidal se la juega en el Mundial 2026: elige a sus favoritos para los cuartos de final

El bicampeón de América con La Roja sorprendió con sus elecciones para los cuartos de final y dejó a una selección como su máxima candidata al título.

El Mundial 2026 entra en su etapa más emocionante y las selecciones que siguen en carrera comienzan a definir sus opciones para quedarse con el trofeo más importante del fútbol.

Con los cuartos de final ya definidos, cada encuentro aparece como una verdadera final y los análisis sobre quiénes son los principales candidatos a avanzar de ronda comienzan a multiplicarse.

En ese escenario, distintas figuras del fútbol mundial han entregado sus opiniones sobre los equipos que tienen mayores posibilidades de seguir con vida en la cita planetaria.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Arturo Vidal analizó los cuatro cruces de los cuartos de final

Uno que no quiso quedar ajeno fue Arturo Vidal. El bicampeón de América con la Selección Chilena utilizó su cuenta de Instagram para compartir sus pronósticos de los cuatro cruces de esta instancia y reveló a sus grandes favoritos.

En el duelo entre Francia y Marruecos, el “King” remarcó “partido muy difícil, Marruecos me encanta, pero Francia tiene un equipazo y está un pasito más arriba, así que pasará Francia. Marruecos puede pelear hasta el final”.

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Sobre el enfrentamiento entre España y Bélgica, Vidal fue más contundente. “España es mi candidato número 1 y seguramente va a pasar, pero Bélgica será un rival duro que mejoró mucho en el último partido. Pero sigo creyendo que España será campeón del mundo”, afirmó.

Arturo Vidal le deposita toda sus fichas a España para levantar el título | FOTO: Molly Darlington/Getty Images

En tanto, para el cruce entre Noruega e Inglaterra, el jugador de Colo Colo comentó que “será intenso, duro, de muchos goles, pero creo que pasará Inglaterra. En el último partido demostró otra cara”.

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Finalmente, Vidal analizó el duelo entre Argentina y Suiza, donde puso sus fichas en el equipo de Lionel Messi. “Partido muy abierto, los dos tienen muchas chances de pasar, pero Argentina tiene a Leo y, si está prendido, pasará Argentina”, cerró.

En resumen…