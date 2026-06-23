La Inteligencia Artificial sorprende y predice el resultado de esta tarde entre Portugal y Uzbekistán por el Mundial 2026.

Portugal tuvo un debut para el olvido en el Mundial de Norteamérica 2026, toda vez que Cristiano Ronaldo y compañía no pudo derrotar a la República Democrática del Congo y terminó igualando 1-1 en un amargo estreno.

Ahora, el equipo comandado por CR7 tendrá que enfrentar a Uzbekistán por la Fecha 2 del Grupo K, donde están obligados a conseguir los tres puntos para no complicarse con la clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Un buen aliciente llegó para los lusos desde la Inteligencia Artificial, toda vez que Grok, IA de X, predice un cómodo triunfo lusitano: “Portugal debería ganar cómodamente, probablemente por 2-0 o 3-0. Es un partido muy desigual en el Mundial”

La IA se la juega con triunfo para Portugal y el Bicho. | Foto: Getty Images

“Portugal es mucho más fuerte en todos los aspectos (experiencia, calidad individual, físico y plantilla). Uzbekistán peleará, pero es poco probable que resista 90 minutos sin recibir goles”, complementó.

Incluso, la IA se la juega con dos jugadores que podrían ser las figuras del encuentro esta tarde ante los uzbecos: “Espera goles o asistencia de Bruno Fernandes y Cristiano Ronaldo”, remató la maquinita.

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¿Se dará? En poco más de una hora Portugal salta a la cancha y buscará asegurar tres puntos para llegar de manera cómoda a la Fecha 3 donde deberá enfrentar a una motivada Colombia que se ilusiona con llegar lejos.

Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.

En síntesis

Cristiano Ronaldo debutó en el Mundial 2026 en el empate 1-1 de Portugal ante Congo.

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Portugal y Uzbekistán jugarán por la Fecha 2 del Grupo K de la Copa del Mundo.