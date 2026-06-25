Tragedia total en Francia: La razón por la cual Didier Deschamps abandonó la concentración de Les Bleus

El entrenador de Francia abandonó la concentración del equipo y volverá a su país nata. No dirigirá ante Noruega el viernes.

El Mundial 2026 entró en la recta final de la fase de grupos y uno de los equipos que mejor ha lucido en lo que va del campeonato es Francia, selección que mañana cerrará su participación enfrentando a la Noruega de Erling Haaland.

Al conjunto francés le basta un empate para asegurar el primer lugar de su zona, pero lamentablemente recibió una noticia que golpea a todo el camarín de Les Bleus que busca quedarse con la Copa del Mundo.

La madre de Didier Deschamps falleció en Francia, situación que obligó al director técnico galo a volver a su país y no estará presente en el compromiso de mañana ante Noruega por la Fecha 3 del Grupo I.

Deschamps no dirigirá ante Noruega. | Foto: Getty Images

La noticia golpea duramente no solo al entrenador, sino que a todo el plantel de Francia que sufre junto a Deschamps por el sensible fallecimiento de su mamá. De igual manera, se espera que se reincorpore los próximos días y sí estaría en el duelo de los dieciseisavos de final.

Así las cosas, uno de los máximos candidatos a quedarse con la Copa del Mundo entrará golpeado para enfrentar a Noruega y lo tendrá que hacer sin su guía, quien lamentablemente sufrió la noticia más trágica que se pueda recibir.

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En síntesis

Francia enfrentará mañana a la selección de Noruega en el Mundial 2026.

El director técnico Didier Deschamps regresó a Francia por el fallecimiento de su madre.

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