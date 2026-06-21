En la previa del choque de Uruguay ante Cabo Verde, el "Loco" defendió un llamativo homenaje a De la Fuente, destrozó las pausas de hidratación y descolocó a los periodistas con un particular cierre.

La selección de Uruguay se enfrenta este domingo a Cabo Verde por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial. En la antesala de este trascendental compromiso, el director técnico Marcelo Bielsa protagonizó una nueva conferencia de prensa donde analizó el presente de su escuadra y dejó reflexiones que no pasaron desapercibidas.

Al ser consultado sobre las conclusiones de su debut ante Arabia Saudita, el Loco evitó los lugares comunes de los análisis deportivos y descolocó a los presentes con total honestidad: “Podría decirle el debut, el estrés de la primera confrontación… Y no le agregaría nada novedoso al análisis. Lo que sí, evidentemente, lo que sucedió en el segundo tiempo fue totalmente distinto”.

Sin embargo, su remate fue el que desató las risas generalizadas de la sala y del propio DT al admitir entre risas: “Tampoco es una explicación… Como ve, no le contesto nada”.

Durante la ronda de preguntas, el estratega de la Celeste también fue consultado sobre la llamativa promesa que hicieron los futbolistas de la Selección de España, quienes aseguraron que se tatuarían el rostro de su entrenador, Luis de la Fuente, en caso de levantar el trofeo planetario. Bielsa abordó el tema con respeto, aunque matizó la enorme dificultad de la tarea: “Eso no va a suceder, yo por De la Fuente tengo un respeto enorme. Si los jugadores toman esa decisión, creo que no se equivocarían. Ahora, le pusieron una condición demasiado dificultosa: tienen que salir campeón del mundo para establecer ese homenaje”.

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Uruguay necesita su primer triunfo ante Cabo Verde.

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El entusiasmo por encima de la ciencia en la interna grupal

Ahondando en los factores que determinan el rendimiento de un plantel en plena competencia mundialista, el rosarino ponderó la faceta psicológica y afectiva por sobre las mediciones estrictas. Para el DT de Uruguay, los lazos internos y la motivación juegan un rol primordial en el fútbol actual: “Y la química, en cualquier circunstancia, es un elemento que está por encima de factores científicos. Por ejemplo, los jugadores corren más por entusiasmo que por preparación. Esto hay que matizarlo y explicarlo. El estado de ánimo es un factor decisivo en lo grupal, y también sabemos que se construye con victorias”.

El misterio de la formación titular y su crítica a los entrenadores

Respecto a si tenía definida la alineación estelar para salir a buscar los tres puntos frente al combinado africano, Marcelo Bielsa reveló un cambio de postura que adoptó hace años en su carrera tras recibir duras críticas de sus colegas: “Para mí, los entrenadores deberíamos dar la formación de manera ‘obligatoria’. Un día, se me ocurrió decir la formación y fui muy criticado porque eso era otorgarle una ventaja al rival”. Debido a este antecedente, el estratega uruguayo prefirió mantener la cautela de cara al exterior, aunque confirmó que la interna ya está resuelta: “A partir de ahí, siempre contesto lo mismo: prefiero dársela a los jugadores antes. Y para no mentir, ya la saben”.

Dardo al cambio cultural: Su férreo rechazo a las pausas de hidratación

Finalmente, el estratega de la Celeste expuso sus profundos resquemores con la implementación obligatoria de la pausa de hidratación, asegurando que fragmentar el juego atenta directamente contra la esencia misma del deporte rey: “Jugar cuatro tiempos en lugar de dos altera la concepción que culturalmente se había construido para interpretar el fútbol. Este cambio cultural para interpretar el fútbol no le agrega nada y le quita mucho”. En esa misma línea, Bielsa concluyó lamentando el impacto comercial o de otra índole de la norma: “Obviamente, cuando se dividió en cuatro, no se pensó en el efecto que puede tener sobre lo que hizo que el fútbol sea un deporte que enamora. Se pensó en otro tipo de repercusiones… Antes, el fútbol tenía una característica. Ahora, tiene otras”.