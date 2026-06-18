El árbitro chileno Cristián Garay tuvo un complejo debut en el Mundial 2026, pues le tocó impartir justicia en un accidentado partido entre Canadá y Qatar.

Este jueves debutó en el Mundial 2026 el árbitro chileno Cristián Garay, quien fue designado por la FIFA para impartir justicia en el partido entre Canadá y Qatar por la segunda fecha del Grupo B.

En lo que parecía un partido sencillo en el papel, terminó siendo uno de los duelos más acontecidos hasta el momento, pues tuvo de todo, desde cobros polémicos hasta un fracturado.

La terna completa fue chilena, pues sus asistentes fueron Miguel Rocha y José Retamal, mientras que en el VAR estuvo a cargo Juan Lara. Con este último, Garay fue protagonista de una polémica jugada a los 31 minutos del primer tiempo.

El referee cobró un penal tras un leve empujón de Pedro Miguel sobre Tajon Buchanan entrando al área, donde le mostró tarjeta amarilla al defensor qatarí.

Pero Lara le avisó desde la cabina que la falta era fuera del área, por lo que el árbitro principal cambió el cobro y le puso tarjeta roja directa al jugador asiático.

Más allá de la decisión, lo que más dejó dudas fue si realmente existió la infracción, pues la repetición televisiva dejó muchas dudas, desde donde se tomaron los narradores argentinos de la cadena DSports para criticar el actuar del chileno.

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Específicamente el comentarista trasandino Rodrigo Castro, quien fue severo en sus comentarios contra el juez nacional.

Incluso, sacó a flote que Chile desde el 2014 no tenía árbitros en los Mundiales: “Está lejísimo de ser falta, no hoy contacto. ¿No se puede marcar en el fútbol ahora? Un desastre Garay. Desde el 2014 no había un chileno en el Mundial y así Garay…”

Mira el VIDEO a continuación:

se enojó el relator de Canadá vs Qatar en@DSports yo diría que no le gustan los chilenos, pero no estoy seguro pic.twitter.com/i4d16yP4ud — Zan (@im__zan) June 18, 2026

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En total, Cristián Garay terminó mandando a las duchas a dos jugadores de Qatar, ya que a los 54’ tuvo que expulsar a Assim Madibo tras fracturar al volante canadiense Ismaël Koné, aunque en primera instancia solo lo había amonestado.

Finalmente, Canadá terminó goleando por 6-0 en Vancouver, sacando provecho de la superioridad numérica en la cancha, y propinando la segunda mayor goleada de esta Copa del Mundo.

En síntesis

Cristián Garay debutó como árbitro en el partido Canadá contra Qatar del Mundial 2026.

debutó como árbitro en el partido Canadá contra Qatar del Mundial 2026. Dos jugadores qataríes fueron expulsados, uno de ellos por fracturar al canadiense Ismaël Koné.

fueron expulsados, uno de ellos por fracturar al canadiense Ismaël Koné. Canadá goleó 6-0 a la selección de Qatar en Vancouver por el Grupo B.