Tras el Países Bajos vs. Japón: Así queda la tabla del Grupo F en el Mundial 2026

Revisa como quedó la tabla de posiciones tras el duelo entre Países Bajos y Japón.

Países Bajos y Japón daban vida al primer encuentro de lo que es el Grupo F, en el que ambos equipos protagonizaban sin duda un interesante compromiso dentro de esta primera fecha.

En un intenso y apretado encuentro, Países Bajos y Japón terminaron igualando a dos tantos, en el que Virgil Van Dijk y Crysencio Summerville anotaron para los europeos y Keito Nakamura junto a Daichi Kamada para los asiáticos.

Tras este resultado, ambos equipos quedaron con una unidad tras lo que es su debut en esta fase de grupos, esperando por su ubicación después de lo que será el duelo entre Suecia y Tunez.

En la próxima fecha, Países Bajos se verá las caras ante Suecia el sábado 20 de junio a partir de las 13:00 horas en Houston, mientras que Japón se enfrentará ante Tunez el domingo 21 de junio a partir de las 00:00 en Monterrey.

REVISA LA TABLA DEL GRUPO F EN EL MUNDIAL