¡ÚLTIMO MINUTO! Países Bajos pierde a una importante figura para el Mundial 2026

Países Bajos sufre una dura baja de última hora previo al Mundial, en la que pierde a importante jugador.

Pocos días faltan para que comience el Mundial 2026, en donde las distintas selecciones participantes alistan sus últimos detalles para lo que será su estreno en la competición más importante del fútbol.

En las últimas horas, una importante selección participante recibió una dura noticia que impacta a todos mundialmente, en la que un nuevo jugador se queda sin Mundial por una lesión.

Países Bajos sufrió una importante baja dentro de su escuadrón final, en la que el defensor del Arsenal, Jurrien Timber no podrá decir presente en la cita mundialista.

El jugador de 24 años padece de una lesión en la ingle, la que no le permite entrenar con normalidad junto a sus compañeros, por lo que desde la Selección Neerlandesa tomaron la decisión de bajarlo de la lista de convocados.

Timber se perderá el Mundial 2026 l Foto: Getty Images

“Jurrien Timber se pierde la Copa Mundial de 2026. El defensor de 24 años no se ha recuperado de una lesión en la ingle para participar en la Copa Mundial de manera médicamente responsable”.

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“En consulta con el personal médico, por lo tanto, se ha decidido que Timber abandonará el precampamento de la selección nacional en Nueva York después del partido contra Uzbekistán”, indicaron en las redes.

Tras la ausencia de Timber, el entrenador de Países Bajos, Ronald Koeman tomó la decisión de reemplazar al jugador del Arsenal con el lateral Lutsharel Geertruida del Sunderland de Inglaterra, quien se sumará a los trabajos del grupo en Kansas.

En Síntesis

Jurrien Timber se perderá el Mundial 2026 por una lesión en la ingle .

se perderá el Mundial 2026 por una . El defensor neerlandés de 24 años abandonará la concentración del equipo en Nueva York .

. El director técnico Ronald Koeman convocó a Lutsharel Geertruida como el reemplazo oficial.