Tras eliminar a Brasil: ¿contra quién juega Noruega en cuartos de final del Mundial 2026?

El combinado europeo dejó en el camino a su símil sudamericano y espera por rival en la fase de los 16 mejores. Logró la hazaña.

La Copa Mundial 2026 registra un batacazo: Noruega derrotó 2-1 a Brasil y avanzó a cuartos de final del certamen internacional. En un intenso compromiso, el elenco nórdico se quedó con la victoria.

Con notable actuación de Erling Haaland, que anotó los dos tantos del partido en los minutos 79 y 90, el combinado vikingo consiguió boletos rumbo a la ronda de los 16 mejores. ¿Contra quién jugará ahora?

La selección liderada por el crack del Manchester City espera por rival: saldrá del cruce de octavos de final entre México e Inglaterra (5 de julio a las 20:00 horas de Chile). Otro enfrentamiento clave en la cita mundialista.

En el caso del anfitrión, quiere seguir soñando frente a su gente con un sorpresivo invicto ratificado contra Ecuador. Por su parte, la escuadra europea quiere despejar dudas tras complicarse para dejar en el camino a RD Congo.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

México o Inglaterra, el rival de Noruega en la Copa Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

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¿Contra quién juega Noruega en cuartos de final de la Copa Mundial 2026?

Tal respuesta la entregará la llave entre México e Inglaterra: el equipo que logre el triunfo jugará contra Noruega en cuartos de final.

¿Cuándo juega Noruega en los cuartos de final?

El cruce entre Noruega y México o Inglaterra se disputará el sábado 11 de julio. Está programado para las 17:00 horas de Chile en el Hard Rock Stadium, ubicado en Miami.