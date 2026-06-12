Los guaraníes fueron goleados por el anfitrión Estados Unidos. El equipo de Pochettino fue una tromba que no dejó espacio para especulaciones.

Estados Unidos tuvo un estreno soñado en el Mundial 2026 tras imponerse por 4-1 a Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro y aprovechó cada error de la Albirroja para quedarse con tres puntos fundamentales en el Grupo D.

El marcador se abrió muy temprano. A los 7 minutos, un desafortunado autogol de Damián Bobadilla adelantó a los norteamericanos y golpeó de entrada al conjunto de Gustavo Alfaro. Con la ventaja a su favor, los locales tomaron el control del partido y comenzaron a generar peligro constante sobre el arco paraguayo.

La gran figura de la noche fue Folarin Balogun. El delantero amplió la diferencia a los 31 minutos y volvió a aparecer en el quinto minuto de descuento del primer tiempo para firmar el 3-0, un resultado que prácticamente sentenció el encuentro antes del descanso.

Estados Unidos golea a Paraguay en su debut mundialista (Photo by Jamie Squire/Getty Images)

Paraguay intentó reaccionar en la segunda mitad y encontró el descuento a los 73′ mediante Mauricio Magalhaes, pero no fue suficiente para cambiar la historia.

Por si fuera poco, en el último suspiro del partido en los 90+8′, Reyna culminó una jugada colectiva de más de 20 pases y anotó el 4 a 1 definitivo, dejando a los norteamericanos como una de las grandes sorpresas de las primeras dos jornadas.

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La Albirroja llegaba con la ilusión de sorprender al anfitrión, pero terminó sufriendo una dura derrota ante un Estados Unidos que dominó de principio a fin.

Estados Unidos lidera el Grupo D tras la primera fecha

Con este resultado, Estados Unidos se instala momentáneamente como líder del Grupo D con 3 puntos, mientras que Paraguay queda en el último lugar sin unidades tras la primera jornada.

La tabla aún podría sufrir modificaciones este domingo cuando se dispute el encuentro entre Turquía y Australia, los otros integrantes de la zona. Ese resultado terminará de definir cómo quedarán ubicados los cuatro equipos tras la fecha inaugural del grupo.

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