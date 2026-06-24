La Selección de Brasil logró quedarse con el primer puesto en el Grupo C tras golear a Escocia. En paralelo, Marruecos se impuso con lo justo a Haití.

La Selección de Brasil cerró la fase de grupos del Mundial 2026 de la mejor forma posible, pues goleó por 3-0 a Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami y superó por diferencia de goles a Marruecos.

El ‘Scratch’ de Carlo Ancelotti fue de menos a más en esta primera parte de la Copa del Mundo, abrochando su paso a dieciseisavos de final con un doblete de Vinícius Júnior y un golazo de Matheus Cunha.

Pero el momento más esperado de la tarde fue el debut de Neymar, que ingresó a los 76 minutos para llevarse todos los aplausos. Cabe recordar que el astro de 34 años viene de superar una lesión muscular.

Neymar logró debutar en la goleada de Brasil ante Escocia. (Foto: Megan Briggs/Getty Images)

Con este resultado, Brasil terminó en la primera posición del Grupo C con siete puntos y una diferencia de goles de +6.

En segunda ubicación quedó Marruecos con los mismos puntos, pero +3 en la diferencia de goles, luego de imponerse por 4-2 a Haití en Atlanta, donde los ‘Leones del Atlas’ tuvieron que remontar.

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En la tercera posición de este grupo queda Escocia con tres puntos, que deberá esperar el resto de los resultados de la última fecha para ver si logra entrar entre los ocho mejores terceros.

Mientras que Haití se despide de su segunda Copa del Mundo sin puntos, pues acumuló tres derrotas en su recorrido por Norteamérica.

La TABLA del Grupo C en el Mundial 2026

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Brasil 7 3 2 1 0 7 1 +6 2 Marruecos 7 3 2 1 0 6 3 +3 3 Escocia 3 3 1 0 2 1 4 -3 4 Haití 0 3 0 0 3 2 8 -6

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En síntesis