Cuando el encuentro parecía terminar en empate, una guerra de goles se dio sobre el final del compromiso.

Suiza dio un paso clave rumbo a la clasificación en el Mundial 2026 tras imponerse por un contundente 4-1 a Bosnia y Herzegovina, en un partido que se resolvió con autoridad en el tramo final. El conjunto helvético mostró mayor contundencia y aprovechó sus oportunidades para quedarse con tres puntos fundamentales en el Grupo B.

El encuentro fue parejo durante gran parte del desarrollo y finalizó sin goles en la primera mitad, con ambos equipos disputando la posesión y generando ocasiones sin demasiada claridad en los últimos metros. Sin embargo, la balanza se inclinó en los minutos finales gracias a la eficacia suiza.

El primer golpe llegó a los 74 minutos, cuando Johan Manzambi abrió el marcador tras una jugada bien elaborada en ataque. Lejos de conformarse, Suiza mantuvo la presión y volvió a golpear a los 84 minutos con gol de Rubén Vargas.

Manzambi ingresó desde el banco para darle el triunfo a los helvéticos. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Ya en tiempo cumplido, Manzambi selló el resultado con el tercer gol helvético a los 90 minutos. Mahmic puso el descuento bosnio en el 93′, aunque solo sirvió como gol del honor y por si fuera poco, faltando segundos para el final, Granit Xhaka puso el 4 a 1 desde los doce pasos.

Con este resultado, Suiza confirma su gran momento en la fase de grupos y se posiciona como uno de los equipos a seguir en la pelea por avanzar a la siguiente ronda.

Publicidad

Así queda la tabla del Grupo B del Mundial 2026

Tras la goleada, Suiza lidera el Grupo B con 4 puntos tras de una victoria y un empate, consolidando su candidatura a clasificar a los octavos de final como líder en su zona.

En la segunda posición aparece Canadá con 1 punto, mientras que Bosnia y Herzegovina también suma 1 unidad, aunque queda relegada por su diferencia de gol tras la dura derrota.

Por su parte, Qatar completa la tabla con 1 punto, manteniendo vivas sus opciones en un grupo que sigue abierto en la lucha por el segundo puesto.

Publicidad