Estados Unidos impuso condiciones y derrotó por 2-0 a Australia en la segunda jornada del Grupo D del Mundial 2026, y consiguió su clasificación a los 16avos de final de la cita planetaria.
El conjunto norteamericano golpeó temprano en el encuentro. A los 11 minutos, Cameron Burgess sufrió el infortunio y abrió el marcador con un autogol, adelantando a los locales y condicionando el desarrollo del partido. Con la ventaja a su favor, Estados Unidos manejó los tiempos y neutralizó los intentos de reacción del elenco oceánico.
Antes del descanso, el dominio se tradujo nuevamente en el marcador. A los 43’, Alex Freeman amplió la diferencia con una definición precisa, estableciendo el 2-0 definitivo que le dio tranquilidad al equipo estadounidense.
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En el complemento, Australia intentó adelantar sus líneas en busca del descuento, pero se encontró con una defensa sólida y ordenada, careciendo además de efectividad de cara al arco contrario en las más claras que tuvo.
Estados Unidos lidera el Grupo D y toma ventaja
Con este resultado, Estados Unidos alcanza los 6 puntos y queda como sólido líder del Grupo D asegurando su paso a la siguiente ronda del Mundial 2026.
Estados Unidos impone condiciones y se clasifica ante Australia. (Photo by Emilee Chinn/Getty Images)
Por su parte, Australia se mantiene con 3 unidades, aún con opciones de avanzar dependiendo de la última jornada.
En tanto, Turquía y Paraguay cierran el grupo sin puntos, complicando seriamente sus aspiraciones de clasificación en el Mundial 2026.
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Estados Unidos
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|2
|Australia
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Turquía
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|4
|Paraguay
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0