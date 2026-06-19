El local realizó un arrollador primer tiempo que fue suficiente para quedarse con el triunfo ante los oceánicos

Estados Unidos impuso condiciones y derrotó por 2-0 a Australia en la segunda jornada del Grupo D del Mundial 2026, y consiguió su clasificación a los 16avos de final de la cita planetaria.

El conjunto norteamericano golpeó temprano en el encuentro. A los 11 minutos, Cameron Burgess sufrió el infortunio y abrió el marcador con un autogol, adelantando a los locales y condicionando el desarrollo del partido. Con la ventaja a su favor, Estados Unidos manejó los tiempos y neutralizó los intentos de reacción del elenco oceánico.

Antes del descanso, el dominio se tradujo nuevamente en el marcador. A los 43’, Alex Freeman amplió la diferencia con una definición precisa, estableciendo el 2-0 definitivo que le dio tranquilidad al equipo estadounidense.

En el complemento, Australia intentó adelantar sus líneas en busca del descuento, pero se encontró con una defensa sólida y ordenada, careciendo además de efectividad de cara al arco contrario en las más claras que tuvo.

Estados Unidos lidera el Grupo D y toma ventaja

Con este resultado, Estados Unidos alcanza los 6 puntos y queda como sólido líder del Grupo D asegurando su paso a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Estados Unidos impone condiciones y se clasifica ante Australia. (Photo by Emilee Chinn/Getty Images)

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Por su parte, Australia se mantiene con 3 unidades, aún con opciones de avanzar dependiendo de la última jornada.

En tanto, Turquía y Paraguay cierran el grupo sin puntos, complicando seriamente sus aspiraciones de clasificación en el Mundial 2026.

Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Estados Unidos 2 2 0 0 6 1 5 6 2 Australia 2 1 0 1 2 2 0 3 3 Turquía 1 0 0 1 0 2 -2 0 4 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0