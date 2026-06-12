La escuadra sudamericana llega de la mano de Gutavo Alfaro para hacer su debut ante uno de los locales de la cita planetaria.

Estados Unidos y Paraguay se enfrentan este viernes 12 de junio por la primera fecha del Grupo D del Mundial 2026, en un partido que además marcará el estreno de uno de los países anfitriones en la Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino buscará comenzar con una victoria ante su público y dar un paso importante hacia la clasificación a la siguiente ronda. Por su parte, Paraguay regresa a un Mundial después de 16 años y espera dar la sorpresa en su novena participación mundialista de la mano de Gustavo Alfaro.

USA hará su debut ante los paraguayos que llegan de la mano del profesor Alfaro.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs Paraguay por el Mundial 2026?

El partido entre Estados Unidos y Paraguay se disputará este viernes 12 de junio en el Estadio Sofi de Los Ángeles, California, desde las 21:00 horas de Chile.

El encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo D del Mundial 2026.

¿Dónde ver por TV el partido entre Estados Unidos y Paraguay?

Los fanáticos podrán seguir el compromiso en vivo por televisión a través de las siguientes señales:

DSports (canales 610 y 1610 HD).

(canales 610 y 1610 HD). Chilevisión (CHV) en televisión abierta.

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¿Dónde ver por streaming Estados Unidos vs Paraguay?

La transmisión online estará disponible mediante distintas plataformas de streaming:

DGO

Disney+ Premium

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Además, de forma totalmente gratuita irá por las plataformas digitales de CHV:

MiCHV

Canal de YouTube de CHV

Sitio web oficial de CHV

Estados Unidos busca comenzar con el pie derecho en casa

Como anfitrión del Mundial 2026, Estados Unidos llega con la presión y la ilusión de debutar con una victoria ante sus hinchas. El conjunto norteamericano apunta a confirmar su favoritismo en el Grupo D y encaminar su clasificación a los octavos de final.

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Los otros dos anfitriones, México y Canadá, consiguieron una victoria y un empate de forma respectiva. La vara no está baja para el país que llama soccer al fútbol.

Grupo D del Mundial 2026

El Grupo D está integrado por:

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía

Cabe recordar que avanzarán a la siguiente ronda los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo que cada punto será fundamental en la lucha por la clasificación.