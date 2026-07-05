La preocupación se volcó en torno al encuentro entre aztecas y europeos por el paso a cuartos de la cita planetaria.

La previa del duelo entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 quedó marcada por el “enemigo” número uno de los locales en sus últimos dos encuentros: el clima.

Durante las últimas horas, distintos reportes desde Ciudad de México confirmaron la activación del protocolo por tormenta eléctrica en el Estadio Azteca, lo que abre la interrogante sobre un posible retraso en el inicio del compromiso.

Según información difundida en redes sociales y medios locales, ya se registran lluvias en las inmediaciones del recinto, situación que obligó a las autoridades a tomar medidas preventivas ante el riesgo de descargas eléctricas.

Horario oficial entre México e Inglaterra

Pese al complejo escenario meteorológico, el partido se mantiene programado para las 18:00 horas locales en México, lo que corresponde a 20:00 en Chile y 21:00 en Argentina.

ACTUALIZACIÓN:

El partido fue REPROGRAMADO de manera OFICIAL por las autoridades y, finalmente, se jugará una hora después de lo pactado.

Los nuevos horarios:

México: 19:00 horas

Chile: 21:00 horas

Argentina: 22:00 horas

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Tormenta eléctrica amenaza el duelo entre México e Inglaterra.

Sin embargo, desde la interna del evento y organismos de seguridad recomiendan mantenerse atentos a la información oficial, ya que las condiciones podrían obligar a una modificación de último minuto.

El antecedente que enciende las alarmas

La preocupación no es menor. Hace apenas unos días, en el partido entre México y Ecuador, también disputado en el marco del torneo, el inicio debió retrasarse cerca de una hora debido a tormentas eléctricas.

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En aquella ocasión, el protocolo FIFA se activó para resguardar la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos y aficionados, tal y como ocurrió anteriormente en el choque entre Francia e Irak.

Ese precedente refuerza la posibilidad de que, si las condiciones empeoran, el México vs. Inglaterra podría sufrir una demora similar.