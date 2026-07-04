Álvaro Morales catalogó de ridículo el bando del vigente campeón del mundo y aseguró que sus fanáticos terminaron llorando en Miami.

La Selección Argentina logró una agónica clasificación a los octavos de final tras vencer en la prórroga a la cenicienta de Cabo Verde, pero en los micrófonos internacionales no hubo piedad con el nivel de los campeones del planeta.

El reconocido periodista de ESPN, Álvaro Morales, fiel a su postura abiertamente anti-Messi y anti-Argentina, aprovechó su editorial en Los Jefes para destrozar sin anestesia a los actuales campeones del mundo.

“¡Los Messi-lovers estaban llorando! Qué vergüenza para el campeón del mundo. La Selección Argentina ha clasificado, pero qué ridículo el que ha hecho. Y de ese ridículo, el campeón del mundo no vuelve”, disparó de entrada el polémico comunicador con una sonrisa irónica.

Para Morales, el trámite en el césped de Miami desnudó por completo las falencias de la pizarra de Scaloni. “¿Cómo es posible que el campeón del mundo Messi y la Selección Argentina hayan sufrido de manera humillante y vergonzosa contra Cabo Verde? ¿Cómo es posible que les hayan empatado no una, sino dos veces? ¿Cómo es posible que hayan jugado con tanta displicencia?”, fustigó en su tribuna televisiva.

Álvaro Morales afirma que Messi se esconde en las malas

“¿Le faltaron cinco penales?”: Las gravísimas sospechas del “Brujo”

Lejos de bajar los decibeles, el “Brujo” atacó directamente la narrativa y el orgullo del balompié trasandino, catalogando sus tradicionales consignas como una falacia de la prensa.

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Morales barrió con los argumentos del corazón albiceleste. “¿No se supone que ese es el fútbol del aguante y de los huevos? ¿Dónde quedó esa retórica barata de ‘la mística’, ‘el empuje’ y ‘la esencia’?”, ironizó al recordar que estuvieron a minutos de ir a los penales.

El rostro televisivo encendió las alarmas con dardos venenosos hacia los títulos del país vecino. “¿Qué les faltó hoy? ¿Les faltó la ‘motivación’ que les dieron en el vestidor en el 78? ¿Les faltó un ‘dopado’ como en el 86 o un tramposo que metiera la mano? ¿Le faltaron cantimploras con anestesia o cinco penales como en Qatar que no debieron marcarse?”, remató de forma incendiaria.