VIDEO | Lionel Scaloni se quiebra en plena entrevista tras la remontada de Argentina ante Egipto: la imagen que emociona al mundo

El entrenador de la Albiceleste protagonizó un emotivo momento tras la agónica clasificación ante Egipto

Cada partido de eliminación directa en el Mundial 2026 se transforma en una verdadera batalla para las selecciones que mantienen vivo el sueño de levantar el trofeo.

En ese contexto, la Selección Argentina protagonizó uno de los encuentros más emocionantes de los octavos de final ante la Selección de Egipto. La Albiceleste tuvo que sobreponerse a un complicado escenario frente a los Faraones, quienes lograron sorprender y ponerse en ventaja por dos goles durante el compromiso.

Sin embargo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni volvió a demostrar su fortaleza y jerarquía en los momentos más difíciles, logrando remontar el marcador y asegurar su clasificación a los cuartos de final, donde espera rival entre Colombia y Suiza.

Los jugadores de Argentina celebrando su paso a cuartos de final | FOTO: Justin Setterfield/Getty Images

La emoción de Lionel Scaloni

Tras el pitazo final, la celebración no solo estuvo marcada por los futbolistas, sino también por el cuerpo técnico liderado por Scaloni, quien vivió el desenlace del partido con una enorme carga emocional.

El estratega argentino, de 48 años, rompió en llanto durante la entrevista con DSports, visiblemente conmovido por el esfuerzo realizado por sus dirigidos y por la importancia de seguir avanzando en la cita planetaria.

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“No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado. ¡Qué grupo de jugadores hermano! Ya está, me tengo que ir, dejá”, expresó el entrenador en medio de la emoción.

LA EMOCIÓN DE SCALONI DESPUÉS DE LA VICTORIA ANTE EGIPTO#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/qWa3Y70bRj — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

La reacción del director técnico argentino rápidamente se transformó en una de las postales del triunfo de Argentina, reflejando la conexión de Scaloni con un plantel que sigue soñando con alcanzar la gloria en el Mundial 2026.