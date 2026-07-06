El entrenador Lionel Scaloni cambiaría el esquema para buscar el paso a cuartos de final, luego del susto que pasó ante Cabo Verde.

La Selección de Argentina tuvo su última práctica previo al partido de mañana (martes) contra Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, donde la Albiceleste busca seguir defendiendo el título que consiguió en Qatar 2022.

El combinado trasandino ya se encuentra en la ciudad de Atlanta para enfrentarse con ‘Los Faraones’, partido en que el entrenador Lionel Scaloni hará un cambio de esquema.

El técnico argentino no quiere volver a pasar otro susto tras el estrecho triunfo por 3-2 ante Cabo Verde por dieciseisavos de final, donde llevaron la definición hasta la prórroga.

Por lo mismo, buscará resguardarse con dos líneas de cuatro y solo dos delanteros, aunque con la proyección de Alexis Mac Allister y Nicolás González, que asoma como posible titular.

También esta la posibilidad que poble el mediocampo con Leandro Paredes, pues el capitán de Boca Juniors dejó muy buenas sensaciones al ingresar desde el banco de suplentes el viernes pasado.

Quienes estarían perdiendo el puesto son el lateral izquierdo Facundo Medina ante Nicolás Tagliafico y el delantero Lautaro Martínez, ya que Julián Álvarez podría ir desde el arranque.

Publicidad

Julián Álvarez se habría ganado la titularidad ante Cabo Verde. (Foto: Michael Reaves/Getty Images)

Obviamente que el equipo sudamericano estará liderado por su gran referente y capitán, Lionel Messi, que está liderando la tabla de goleadores de este Mundial junto a Kylian Mbappé y Erling Haaland, los tres con siete conquistas.

La probable formación de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico (Facundo Medina); Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes (Nicolás González); Lionel Messi y Julián Álvarez (Lautaro Martínez).

Publicidad

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Argentina vs. Egipto?

El partido entre Argentina y Egipto está programado para este martes 7 de julio 12:00 horas de Chile en el Mercedes-Benz Arena de Atlanta, Estados Unidos. Este duelo será transmitido por Dsports, DGO y Paramount+.

En síntesis