VIDEO | El vergonzoso gesto de hinchas argentinos contra Egipto que da la vuelta al mundo en el Mundial 2026

Los hinchas argentinos parecen no entender de un ambiente civilizado y hacen noticia por esta insólita situación en el Mundial 2026.

La Selección de Argentina sufrió nuevamente en la fase final de este Mundial 2026, en donde los dirigidos por Lionel Scaloni vencieron por 3-2 a Egipto en los octavos de final, en un compromiso plagado de polémicas.

El equipo de Lionel Messi volvió a dejar dudas con su actuación ante la selección africana, situación que dejó a todos sus hinchas paralizados en Atlanta tras casi quedar en el camino, en donde sintieron el terror de este partido.

Tras lo que fue este agónico triunfo, los hinchas argentinos volvieron a dar la nota roja de este triunfo en Estados Unidos, en la que parecen no aprender de un buen comportamiento ante los hinchas rivales.

Después del gol del triunfo de Enzo Fernández, un importante grupo de hinchas argentinos volvió a lanzar vasos y diferentes objetos contra la parcialidad de Egipto, que era una minoría en el Mercedes-Benz Stadium, situación que fue registrada, tal como ocurrió en el duelo ante Cabo Verde.

Esta lamentable situación ha sido una tónica a lo largo de este torneo por parte de los hinchas de Argentina, quienes han sido fuertemente cuestionados por su comportamiento fuera del campo de juego y el que los tiene bajo la lupa tras varios actos inapropiados.

VIDEO: REVISA EL LAMENTABLE ACTO DE LOS HINCHAS ARGENTINOS

Argentina’s fans throw beer cans and curse Egyptian fans inside the stadium following Argentina’s goal. pic.twitter.com/iZLHDz2QUa — Suppressed News. (@SuppressedNws1) July 7, 2026