Este miércoles la Selección de Portugal jugó su último partido amistoso previo al Mundial 2026, donde venció por 2-1 a Nigeria en Leiría, donde Cristiano Ronaldo fue titular.
Pero CR7 fue noticia por un gol que falló a los nueve minutos del primer tiempo, cuando quedó solo frente al arquero Maduke Okoye y mandó el balón fuera del marco.
El astro portugués venía de perderse un gol en el amistoso anterior contra Chile, donde se cruzó con el portero Lawrence Vigouroux.
Con esto, el delantero de 41 años ha visto imposibilitado celebrar el gol número 974 en su campaña por llegar a los mil como futbolista profesional.
Finalmente, los goles con que Portugal venció a Nigeria fueron obra de Pedro Neto (23′) y Francisco Conceicao (75′). El descuento de los africanos lo anotó Akor Adams (37′).
Mira el VIDEO a continuación:
¡NOOOO, BICHO, JUSTO VOS! CR7 desperdició un mano a mano que era el primero de Portugal ante Nigeria.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 10, 2026
📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/XCE0oJ1cH5
¿Cuándo y a qué hora es el debut de Portugal en el Mundial?
Portugal estará en el Grupo K del Mundial 2026 y enfrentará a República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia. Su debut será contra los africanos el próximo miércoles 17 de junio a las 13:00 horas.
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En síntesis
- Portugal venció 2-1 a Nigeria en su último partido amistoso previo al Mundial 2026.
- Cristiano Ronaldo falló un gol, posponiendo su anotación número 974 como profesional.
- El debut de Portugal en el Mundial será contra RD del Congo el 17 de junio.