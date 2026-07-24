¿Por qué no juega Lautaro Pastrán en Colo Colo vs. Deportes Limache por la Liga de Primera 2026?

El volante argentino-chileno quedó fuera de la convocatoria del Cacique para el duelo ante Deportes Limache y ya se conoce el motivo de su ausencia.

Colo Colo vuelve a la acción en la Liga de Primera 2026 después de la pausa por el Mundial 2026, con la misión de retomar la competencia de la mejor manera y mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la tabla.

Este viernes 24 de julio, el Cacique recibirá a Deportes Limache en el Estadio Monumental, en un duelo donde buscará hacerse fuerte como local y comenzar con el pie derecho la segunda parte de la temporada.

Para este encuentro, el técnico Fernando Ortiz deberá realizar algunos ajustes debido a la ausencia de algunas piezas del plantel. Una de ellas será la de Lautaro Pastrán, delantero que no estará disponible para enfrentar al cuadro tomatero.

La razón por la que Lautaro Pastrán no juega ante Deportes Limache

El volante ofensivo de 24 años quedó descartado para este partido debido a la lesión que sufrió hace algunas semanas y que todavía le impide estar en plenitud física para volver a competir.

El exjugador de Liga de Quito sufrió un esguince medial grado 2 en su rodilla derecha, situación que lo mantiene realizando trabajos kinésicos y de gimnasio con el objetivo de recuperarse completamente y regresar a las canchas.

Pastrán lleva 3 goles y 3 asistencias en 18 partidos disputados | FOTO: Marco Vázquez/Photosport

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Cabe recordar que el argentino-chileno había comenzado a sumar protagonismo dentro del equipo albo y se perfilaba como una alternativa importante para el frente de ataque, por lo que su ausencia representa una baja para el estreno del Popular tras el receso.

¿A qué hora juegan Colo Colo y Deportes Limache por la Liga de Primera?

El duelo entre albos y tomateros se disputará este viernes 24 de julio a las 20:30 horas de Chile continental.