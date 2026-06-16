El delantero Erling Haaland comienza con el pie derecho su recorrido en las Copa del Mundo, con dos goles en Noruega frente a Irak por el Grupo I.

Este martes tuvo su debut en las Copas del Mundo el astro noruego Erling Haaland, quien junto a su selección se estrenó en el Mundial 2026 ante Irak por el Grupo I.

El goleador del Manchester City arrancó con el pie derecho su presentación en las citas planetarias, pues solo le bastaron 45 minutos para anotar sus dos primeros goles.

La apertura de la cuenta llegó a los 29′ tras conectar un centro abajo del arco proveniente de David Moller Wolfe.

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¡¡EL ANDROIDE DICE PRESENTE EN EL MUNDIAL!! HAALAND APARECIÓ POR EL SEGUNDO PALO Y MARCÓ EL 1-0 DE NORUEGA ANTE IRAK.



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Luego cayó el empate de los asiáticos por medio de Aymen Hussein en los 39′. Pero el propio Haaland se encargó de volver a poner arriba en la cuenta a los nórdicos.

Esto con su segundo tanto a los 43′ sorprendiendo al arquero Jalal Hassan, quien no alcanzó a rechazar el balón ante la presión del noruego, que finalmente metió el balón al fondo de la portería.

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Mira el VIDEO a continuación:

¡¡DEBUT Y DOBLETE PARA EL ANDROIDE!! SE LA REGALARON A HAALAND Y ERLING NO PERDONÓ PARA MARCAR EL 2-1 DE NORUEGA ANTE IRAK.



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Cabe recordar que Noruega no clasificaba a una Copa del Mundo desde hace 28 años. La última vez había sido en Francia 1998.

En síntesis

Erling Haaland anotó dos goles en su debut en el Mundial 2026 ante Irak.

en su debut en el Mundial 2026 ante Irak. A los 29′ y 43′ ocurrieron las anotaciones del delantero del Manchester City.

ocurrieron las anotaciones del delantero del Manchester City. Noruega volvió a un Mundial después de 28 años, ausente desde Francia 1998.