Un error garrafal en la defensa uruguaya terminó con el segundo gol de Cabo Verde, que complica a La Celeste en el Mundial 2026.

Un ingrato Mundial 2026 ha tenido la Selección de Uruguay, que en la primera fecha empató 1-1 con Arabia Saudita y en su segundo partido chocó ante el sorprendente Cabo Verde, que venía de sacarle un empate sin goles a España.

El modesto combinado africano le hizo las cosas difíciles a La Celeste, ya que abrieron el marcador a los 21 minutos con un golazo de Kevin Pina de tiro libre.

Luego el equipo de Marcelo Bielsa pudo dar vuelta el marcador con goles de Maximiliano Aráujo (44′) y Agustín Canobbio (45+6′).

Pero en el segundo tiempo Cabo Verde salió con todo presionando a Uruguay y dio resultados a los 61 minutos, pues el defensa Mathías Olivera cometió un error garrafal buscando salir jugando por el medio.

El balón se le escapó y le quedó en bandeja Hélio Varela que estaba apurando a la zaga charrúa, donde solo tuvo que sacarse de encima al arquero Fernando Muslera para definir con el arco vacío.

Mira el VIDEO a continuación:

ERROR EN EL FONDO DE URUGUAY Y CABO VERDE MARCÓ EL EMPATE



Hélio Valera marcó el 2-2 ante la Celeste en Miami. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/r0FhS1biFi — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

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Finalmente, los Tiburones Azules supieron aguantar el empate 2-2 y consiguieron su segundo punto en la historia de la Copa del Mundo, quedando con dos puntos en el Grupo H igual que Uruguay.

En la última fecha enfrentarán a Arabia Saudita, mientras que los sudamericanos tendrán que ir por todo contra España, que esta jornada goleó a los de Medio Oriente por 4-0 en Atlanta.

En síntesis

Marcelo Bielsa y Uruguay enfrentaron a Cabo Verde en su segundo partido del Mundial.

enfrentaron a Cabo Verde en su segundo partido del Mundial. Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio anotaron los goles uruguayos a los 44′ y 45+6′.

anotaron los goles uruguayos a los 44′ y 45+6′. Mathías Oliveira cometió un error al minuto 61, permitiendo el gol de Hélio Varela.