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Mundial 2026

VIDEO | ¡Sufre Marcelo Bielsa! El insólito error de Uruguay que terminó en gol de Cabo Verde

Un error garrafal en la defensa uruguaya terminó con el segundo gol de Cabo Verde, que complica a La Celeste en el Mundial 2026.

Cabo Verde sorprende a Uruguay en el Mundial 2026. (Foto: Captura)
Cabo Verde sorprende a Uruguay en el Mundial 2026. (Foto: Captura)

Un ingrato Mundial 2026 ha tenido la Selección de Uruguay, que en la primera fecha empató 1-1 con Arabia Saudita y en su segundo partido chocó ante el sorprendente Cabo Verde, que venía de sacarle un empate sin goles a España.

El modesto combinado africano le hizo las cosas difíciles a La Celeste, ya que abrieron el marcador a los 21 minutos con un golazo de Kevin Pina de tiro libre.

Luego el equipo de Marcelo Bielsa pudo dar vuelta el marcador con goles de Maximiliano Aráujo (44′) y Agustín Canobbio (45+6′).

Pero en el segundo tiempo Cabo Verde salió con todo presionando a Uruguay y dio resultados a los 61 minutos, pues el defensa Mathías Olivera cometió un error garrafal buscando salir jugando por el medio.

El balón se le escapó y le quedó en bandeja Hélio Varela que estaba apurando a la zaga charrúa, donde solo tuvo que sacarse de encima al arquero Fernando Muslera para definir con el arco vacío.

Mira el VIDEO a continuación:

Finalmente, los Tiburones Azules supieron aguantar el empate 2-2 y consiguieron su segundo punto en la historia de la Copa del Mundo, quedando con dos puntos en el Grupo H igual que Uruguay.

En la última fecha enfrentarán a Arabia Saudita, mientras que los sudamericanos tendrán que ir por todo contra España, que esta jornada goleó a los de Medio Oriente por 4-0 en Atlanta.

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En síntesis

  • Marcelo Bielsa y Uruguay enfrentaron a Cabo Verde en su segundo partido del Mundial.
  • Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio anotaron los goles uruguayos a los 44′ y 45+6′.
  • Mathías Oliveira cometió un error al minuto 61, permitiendo el gol de Hélio Varela.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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