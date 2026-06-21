Un ingrato Mundial 2026 ha tenido la Selección de Uruguay, que en la primera fecha empató 1-1 con Arabia Saudita y en su segundo partido chocó ante el sorprendente Cabo Verde, que venía de sacarle un empate sin goles a España.
El modesto combinado africano le hizo las cosas difíciles a La Celeste, ya que abrieron el marcador a los 21 minutos con un golazo de Kevin Pina de tiro libre.
Luego el equipo de Marcelo Bielsa pudo dar vuelta el marcador con goles de Maximiliano Aráujo (44′) y Agustín Canobbio (45+6′).
Pero en el segundo tiempo Cabo Verde salió con todo presionando a Uruguay y dio resultados a los 61 minutos, pues el defensa Mathías Olivera cometió un error garrafal buscando salir jugando por el medio.
El balón se le escapó y le quedó en bandeja Hélio Varela que estaba apurando a la zaga charrúa, donde solo tuvo que sacarse de encima al arquero Fernando Muslera para definir con el arco vacío.
Mira el VIDEO a continuación:
ERROR EN EL FONDO DE URUGUAY Y CABO VERDE MARCÓ EL EMPATE— DSPORTS (@DSports) June 21, 2026
Hélio Valera marcó el 2-2 ante la Celeste en Miami. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/r0FhS1biFi
Finalmente, los Tiburones Azules supieron aguantar el empate 2-2 y consiguieron su segundo punto en la historia de la Copa del Mundo, quedando con dos puntos en el Grupo H igual que Uruguay.
En la última fecha enfrentarán a Arabia Saudita, mientras que los sudamericanos tendrán que ir por todo contra España, que esta jornada goleó a los de Medio Oriente por 4-0 en Atlanta.
En síntesis
- Marcelo Bielsa y Uruguay enfrentaron a Cabo Verde en su segundo partido del Mundial.
- Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio anotaron los goles uruguayos a los 44′ y 45+6′.
- Mathías Oliveira cometió un error al minuto 61, permitiendo el gol de Hélio Varela.