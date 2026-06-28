¿Ya no se disimula nada? El fraternal mensaje del Presidente de la FIFA a Lionel Messi: “Te deseo…”

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le dedicó una semi carta de amor a Lionel Messi tras nuevo gol en el Mundial.

Argentina está teniendo un arranque de Mundial prometedor en Norteamérica, donde superó sin problemas la fase de grupos tras derrotar 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania el día de ayer en Arlington, Texas.

La gran figura de los trasandinos ha sido, por lejos, Lionel Messi. El astro del Inter de Miami ha anotado 6 de los 8 goles que la albiceleste tiene en el Mundial 2026 y se ilusiona con poder conseguir otro título mundial para el país vecino.

Los argentinos no son los únicos contentos con Lionel Messi, ya que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, usó sus Redes Sociales para escribirle una carta de amor: “Ahora batiste otro récord, ya que te has convertido en el primer jugador de la historia en marcar en siete partidos consecutivos de la Copa Mundial de la FIFA”, dijo.

Infantino está maravillado con Messi. | Foto: Getty Images

“Has tenido un rendimiento increíble durante toda la fase de grupos y te deseo mucha suerte en las eliminatorias”, cerró con una lágrima en la garganta viendo cómo Messi se encamina para llevar a Argentina nuevamente a la gloria.

¿Podrá Lionel Messi llevar a Argentina a una cuarta Copa del Mundo? El elenco dirigido por Lionel Scaloni tiene que enfrentar a Cabo Verde por los dieciseisavos de final y, en caso de avanzar, espera por el rival entre Australia y Egipto.

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En síntesis

Argentina avanzó de fase tras vencer a Jordania por 3-1 en Arlington, Texas.

El delantero Lionel Messi anotó 6 de los 8 goles argentinos en el Mundial 2026.

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