La gran deuda de Colo Colo en la temporada 2022 fue no haber podido avanzar de la fase de grupos en Copa Libertadores y tampoco de los octavos de final de Copa Sudamericana, donde quedó eliminado ante Internacional de Porto Alegre.

El Cacique en ambas competencias se quedó visiblemente sin bencina en el tramo final y pecó de jerarquía para cerrar encuentros que tenía en el bolsillo, situación que esperan no se repita en la temporada 2023.

La discusión se tomó el panel de ESPN F90 y Dante Poli explicó el talón de Aquiles de los albos, apuntando a que el plantel corto que ostentan fue el que les impidió a que brillarán de otra manera en el concierto sudamericano.

En la Sudamericana, los albos no pudieron ante Inter. | Foto: Agencia UNO

“El gran problema en Copa Libertadores y Sudamericana fue el plantel. Las últimas veces nos hemos dado cuenta que sí tiene un buen equipo para competir, pero tenía 12 o 13 jugadores máximo”, avisó Poli.

El ex jugador de Universidad Católica no se quedó ahí: “Cuando tu quieres ir a algo más en un torneo como este necesitas 15 o 16 como para poder efectivamente en algún momento dar un cambio y sostenerlo con jerarquía y de manera física. Me parece que es uno de los objetivos que debería apuntar Colo Colo”, precisó.

Los albos se preparan para disputar el segundo amistoso de la post temporada frente al Real Betis de España el próximo miércoles en Concepción y después cerrar ante los españoles en Viña del Mar para irse de vacaciones y regresar a fines de diciembre.