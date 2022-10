Diego Rivarola asegura que "no esperaba mucho" de la U y está tiritón con las lesiones de Nery Domínguez y Luis Casanova: "Me preocupa"

Universidad de Chile y Unión Española animaron un áspero duelo por la ida de las semifinales de Copa Chile, donde ambas escuadras no se sacaron diferencias y deberán resolver todo el próximo miércoles cuando se enfrenten en el Estadio Santa Laura.

El partido fue más desafortunado para los azules, quienes vieron como Luis Casanova y Nery Domínguez tuvieron que salir por lesión y la presencia de ambos el próximo domingo ante Huachipato está seriamente en dudas.

“El resultado no sé si digo que era esperado, pero se veía venir un resultado así. Dos equipos irregulares de un mal semestre donde los dos me parece que se están jugando la primera opción de pelear esta copa”, analizó el ídolo azul, Diego Rivarola, en ESPN.

La llave quedó abierta entre azules e hispanos. | Foto: Agencia UNO

La previa del partido hacía presagiar un compromiso duro entre dos equipos que no han andado bien este semestre, algo que Rivarola confirmó y aseguró que no le impresionó para nada el cómo se desarrolló.

“Yo no esperaba mucho. Si no terminaba 0-0, pasaba raspando este partido y no lo veo tan malo pero lo ideal era haber ganado. Me preocupa más las lesiones en la U”, cerró el ex delantero de los azules.

La preocupación de Rivarola es real y lo más probable es que Casanova y Domínguez se pierdan el trascendental compromiso que tendrá Universidad de Chile el domingo ante Huachipato, donde un punto los salva matemáticamente de la opción de caer a la Primera B.