La derrota de Colo Colo sigue siendo tema por la forma en que sucedió y también por las declaraciones de Gustavo Quinteros en el post partido, donde le restó mérito al rival y aseguró que perdieron por errores propios.

Las declaraciones del entrenador del Cacique no cayeron para nada bien en Grace Lazcano, periodista y panelista de ESPN F Show quien, en el programa, se la cantó clarita a Gustavo Quinteros y su ninguneo a los piratas.

“Estaba buscando las declaraciones de Gustavo Quinteros y eso de bajarle el perfil a la victoria del rival creo que es un camino equivocado. Por ejemplo, después de la derrota contra O’Higgins dijo que ‘tampoco fuimos superados futbolísticamente para tanta diferencia’ ¡y perdió 5-1!”, dijo la joven comunicadora.

Coquimbo le dio un batacazo Monumental a Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

Bajo ese mismo análisis, Lazcano sigue con su idea: “Entonces, si medimos el discurso de ahora que perdió 2-3 ante Coquimbo, fue más medido, pero ya desde ese 5-1 dijo ‘bueno, nos vimos superados y ahora fueron errores nuestros’. Se entiende que defensivamente no tenía más nombres, se lesionó Wiemberg, tuvo que improvisar lo de Fuentes y era una prueba”.

“Le doy el beneficio de la duda y no digo que no puede más ni que vamos sacando al técnico, no. Se puede mejorar, se puede modificar y en este punto es cuando uno ve con claridad que Colo Colo se despotenció, entonces esto va más allá de la falta de nombres, variantes y jugadores fuera de lugar y con la prueba encima de la Copa Libertadores, pero nuevamente mirar en menos al rival y decir que ganaron por errores de Colo Colo no es el camino”, añadió.

ver también Esnaola apunta a los rendimientos individuales en Colo Colo

Lo concreto es que Quinteros y los albos tendrán una nueva posibilidad de redimirse este domingo, cuando tengan que recibir a Magallanes por la séptima fecha del Campeonato Nacional 2023.