La victoria azul ante O'Higgins contó con una aguerrida jugada de Yonathan Andía, quien cuando el partido se iba fue con todo a disputar un balón que sacó aplausos entre los hinchas de la U que se pusieron de pie para celebrar al ex Unión La Calera.

Yonathan Andía no pretendía ver acción en el compromiso por la Fecha 5 ante O’Higgins de Rancagua, donde los azules se impusieron por la cuenta mínima tras un golazo del argentino Leandro Fernández en el epílogo.

El ex jugador de Unión La Calera ingresó en el primer tiempo por un infortunio, ya que Juan Pablo Gómez sufrió un tirón en el minuto 20 y no pudo seguir jugando pese a que trató de recomponerse, más no pudo.

La acción de Andía que sacó aplausos e la U. | Foto: TNT Sports

Andía completó un más que correcto partido jugando por Universidad de Chile y se adueñó de la banda derecha, pidiendo camiseta de titular frente a un Gómez que llegó con cartel de estrella, pero no ha podido consolidarse.

La guinda de la torta para Andía llegaría en el minuto 89, donde fue a trabar un balón con la cabeza, maniobra que le valió ganarse las loas de los hinchas de Universidad de Chile en Redes Sociales que aplaudieron largo y tendido la acción.

Finalmente, los azules se impusieron por 1-0 y Andía sumó varios bonos de cara al partido que la U tendrá el próximo viernes cuando tenga que enfrentar a Curicó Unido en el Estadio La Granja por la Fecha 6 del torneo.