Universidad de Chile hizo oficial la salida de Diego López este viernes y en el lugar del uruguayo el encargado de tomar las riendas del plantel será Sebastián Miranda, quien ya estuvo a cargo del equipo hace unos meses.

Sin embargo, uno que opinó sobre esta decisión fue Johnny Herrera en Todos Somos Técnicos. El ídolo de la U se fue con todo y no tuvo pelos en la lengua tras ratificar a Miranda como DT interino, hasta al menos, el final del torneo.

"Yo no conozco a Miranda, hay muchos dichos que no sé, que lo eligieron casi los jugadores, ‘especulaciones’. Que la gente del rancho de Felicevich lo eligió a Miranda, ‘especulaciones”, comenzó diciendo Samurai.

En cuanto a la consulta si es que puede ser aquello, que a Sebastián Miranda lo hayan elegido, Herrera no tuvo tapujos y se lanzó con todo contra el mandamás azul.

"Se tendría que poner los pantalones el presidente y cortarla, porque hasta el momento han sido puras cagadas las que se han mandado. Si le siguen haciendo caso a ese grupito de gente que está ahí, la van a seguir cagando y el equipo terminará descendiendo, especulaciones, pero cuando el río suena es porque piedras trae”, añadió.

En cuanto a la elección de Miranda, el ex meta expuso que “me preguntan por Miranda, sería como redundar en la cagada que se han pegado hace mucho rato. Ya se las pegaron Caputto, de verdad que ya es inentendible, de verdad. La recontra cagaron con Valencia, con Romero, entonces ¿Qué pretenden?", sostuvo.

"Es normal, me acuerdo que cuando estaba en el club, asume Romero y ganamos el primer partido 5-0 en el Santa Laura, baile. Después ganamos el segundo, el tercero y después se le acabaron las ideas. Es muy distinto tratar con cadetes que tratar con un plantel, eso no me calza”, agregó.

Los azules están complicados con el tema del descenso | Foto: Agencia UNO

No obstante, el ex meta no dejó ahí su crítica y se lanzó con todo contra los jugadores, de los que aseguró que no tienen nada que decir, pues su rendimiento ha sido paupérrimo durante el año y le mandó un mensaje a la dirigencia.

“Se dice que los jugadores quieren a Miranda, pero ¿qué pueden opinar los jugadores? Si se han pegado puras cagadas hasta el minuto, no aportan nada, los grandes no aportan nada", manifestó Herrera.

"Los vas a entrevistar y no aparece ninguno, porque no ponen la cara ¿Qué espera la dirigencia de la U para que se ponga los pantalones, hagan las cosas como corresponden y llevar a un tipo que sea líder innato o que haya tenido trayectoria en el club?", añadió.

En cuanto a la consulta de si para esta recta final se necesitaba un técnico más de peso para solucionar la situación, el ex arquero fue claro que puede ser cualquier nombre, pero que ponga orden.

“Estás perdiendo tiempo y el que sea. Puede ser Ronald Fuentes, puede ser Vitamina Sánchez, pero estás perdiendo tiempo. Hasta Musrri harías las cosas mejor, porque por último Musrri, Fuentes, cualquier tipo que haya pasado por el club y se puede pasar por la raja a todos los que se creen jinetes, que están remando al revés y que están filtrando cosas. Entonces tiene que ser de esa forma, sino el equipo va a desaparecer o descender. Esa es la realidad”, expresó.

La U se queda sin técnico para las últimas seis fechas | Foto: Agencia UNO

Por otra lado, a Herrera le preguntaron si Miranda es el indicado para sacar este mal momento de la U adelante. Sin embargo, fue categórico.

“Entiendo que él tampoco quiere dirigir en Primera División, el tipo quiere estar en un proyecto de cadetes y ha tenido paciencia también, pero que ayude y lo está haciendo en este minuto. Lo puede hacer Valencia, Romero o no sé la gente que está trabajando en cadetes, pero no es la solución", expuso Johnny.

"Con Romero terminó a cinco minutos de descender, porque Clark no quiso llevar al Flaco Leiva en su minuto cuando todo el directorio había llegado a un acuerdo. Cuando se toman ese tipo de decisiones es porque te gusta cagarla, estás remando al revés o no tienen idea de lo que están haciendo. Tan simple como eso”, complementó.

Por último, el ex guardameta apuntó hacia un supuesto quiebre dentro del camarín que estaría viviendo en este momento.

“Los jugadores son empleados. En mi caso, cuando estuve ahí y si me preguntaban la opinión, perfecto, pero siempre supe que era un empleado del club y tengo que asimilar lo que viene y asumir porque esto es realidad. Esto no es a tu pinta, esa es la forma", confesó.

"No he hablado con ningún jugador de la U, solo me rijo por la experiencia, por lo que viví cuando me tocó estar adentro. Insisto, si la quieren seguir embarrando están en su derecho, pero va a quedar la grande en el club. La gente no tiene paciencia”, sentenció.