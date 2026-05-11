Cae un nuevo entrenador del fútbol chileno tras cinco derrotas: “Agradecemos sinceramente…”

Tras cinco derrotas en la temporada y en el último lugar de su zona, un club de Segunda le puso punto final al ciclo de su entrenador.

Un nuevo entrenador cayó en el fútbol chileno en las últimas horas luego que General Velásquez confirmara el despido del técnico César Bustamante tras la mala campaña del elenco de San Vicente de Tagua Tagua en la Segunda División Profesional.

Mediante un comunicado, el ‘General’ dio a conocer la decisión de ponerle fin al ciclo del DT: “Se informa el término de nuestra relación contractual con el director técnico César Bustamante Pavez. Agradecemos sinceramente el profesionalismo, compromiso y trabajo realizado”, informaron.

Tras seis partidos jugados, donde apenas lograron un triunfo y encadenaron cinco derrotas, la gota que rebasó el vaso fue la caída 3-1 ante Deportes Rengo el pasado fin de semana en el Estadio Municipal Guillermo Guzmán Díaz.

César Bustamante fue despedido de la banca de General Velásquez (Photosport).

Polémica en el camarín de General Velásquez

La salida del entrenador llegó antecedida de una fuerte polémica en el camarín de los verdes. Y es que tras la caída, ante Rengo, uno de los emblemas del equipo, Byron Bustamante, prendió el ventilador y lanzó una dura crítica hacia la dirigencia del club.

“Creo que ya está, siento que quizás pudimos haber hecho algo más, pero no voy a hablar mucho del resultado porque está a la vista. Nos vamos con esa amargura y hay que seguir preparando la segunda rueda”, lanzó a Sexta Media Deportes.

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“Hay muchas cosas que están pasando en el club que en verdad no dan ni ganas de hablar… Es triste por los muchachos y gente joven que da sus primeras armas, no se dan los resultados para que ellos disfruten el inicio de su profesión, han pasado muchas cosas que fastidian y te llenan de amargura”, cerró el talentoso jugador con pasos por Cobreloa, Santiago Wanderers y Puerto Montt.

Así marcha el Grupo B de la Segunda División

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colchagua 6 5 1 0 13 4 9 16 2 Provincial Osorno 5 4 1 0 6 2 4 13 3 Santiago Morning 6 2 1 3 6 7 -1 7 4 Deportes Linares 5 2 0 3 4 7 -3 6 5 Lota Schwager 4 1 1 2 3 4 -1 4 6 Rengo 4 1 0 3 4 6 -2 3 7 General Velásquez 6 1 0 5 4 10 -6 3

En síntesis…

Despido de Bustamante: General Velásquez cesó a su DT tras una deficiente campaña en Segunda División, marcada por cinco derrotas en seis encuentros.

General Velásquez cesó a su DT tras una deficiente campaña en Segunda División, marcada por cinco derrotas en seis encuentros. Detonante: La caída 3-1 ante Deportes Rengo sentenció la salida del entrenador del conjunto de San Vicente de Tagua Tagua.

La caída 3-1 ante Deportes Rengo sentenció la salida del entrenador del conjunto de San Vicente de Tagua Tagua. Polémica interna: El referente Byron Bustamante criticó duramente a la dirigencia, acusando problemas administrativos que afectan el ánimo del plantel.