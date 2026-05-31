Daniel Garnero mueve las piezas: La posible formación de Universidad Católica para visitar a Huachipato

El conjunto cruzado visita esta tarde a Huachipato en Talcahuano con la obligación de devolverse a Santiago con los tres puntos.

Universidad Católica ya dejó atrás el tremendo triunfo a mitad de semana ante Boca Juniors en La Bombonera por Copa Libertadores de América y ahora solo piensa en la Liga de Primera 2026 donde debe enfrentar a Huachipato.

En el ámbito local, los Cruzados vienen de una dura derrota ante Colo Colo en el Claro Arena, equipo que venció a Deportes La Serena el día de ayer y le saca momentáneamente 13 puntos a la UC.

Zampedri buscará seguir sumando goles con la UC ante Huachipato. | Foto: Photosport

Para el compromiso de esta tarde en Talcahuano, Daniel Garnero irá con lo mejor que tiene disponible por los tres puntos y asoma la titularidad de Daniel González junto a Branco Ampuero en la defensa.

En el frente de ataque y como ha sido costumbre en los últimos años, Fernando Zampedr liderará la delantera junto a Clemente Montes y Justo Giani, quienes buscarán ser un arma letal para el equipo de Jaime García.

Sin más preámbulo, la UC formaría con: Vicente Bernedo en el arco; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena en defensa; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Jimmy Martínez en el mediocampo; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani en ataque.

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En síntesis

Universidad Católica enfrentará esta tarde a Huachipato tras derrotar a Boca Juniors en la Libertadores.

El técnico Daniel Garnero dispondrá a Daniel González y Branco Ampuero en la zona defensiva.

El delantero Fernando Zampedri liderará el ataque cruzado junto a Clemente Montes y Justo Giani.