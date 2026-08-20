¿Quién ganará el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo? Esto dice la IA

Tras ser consultada sobre el resultado del compromiso del 23 de agosto, la Inteligencia Artificial entregó su veredicto.

El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo está cada vez más cerca. Este domingo 23 de agosto, azules y albos se medirán por la vigésima fecha de la Liga de Primera. ¿Quién ganará?

Durante la semana previa al duelo, BOLAVIP Chile le realizó dicha consulta a la Inteligencia Artificial: la herramienta tecnológica ya tiene su veredicto. Al menos, Google Gemini reveló su conclusión.

Según tal plataforma, el partido más importante del semestre se quedará en manos del elenco universitario. Uno de los factores a considerar será la localía en el Estadio Nacional.

“Resultado más probable: Universidad de Chile 2-1 Colo Colo (o empate 1-1 como segunda opción de alta probabilidad)”, comenzó señalando la respuesta de la IA en cuestión.

“La U llega con un rendimiento perfecto en el arranque de la segunda rueda (4 victorias al hilo). En contraste, Colo Colo viene de ceder puntos al empatar 2-2 con O’Higgins en el Estadio Monumental”, agregó.

La IA proyecta que Universidad de Chile se quedará con el Superclásico. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile ganará el Superclásico según la IA

A su vez, la Inteligencia Artificial aseguró que el segundo marcador posible no será a favor de Colo Colo. Sin embargo, puede ayudar al conjunto de Macul en la lucha por el título.

“Universidad de Chile 1-1 Colo Colo (Probabilidad: 30%) Un trámite trabado y físico donde el nivel de ambos equipos se neutraliza, permitiendo que Colo Colo haga valer su jerarquía como líder del torneo para rescatar un punto”, cerró.