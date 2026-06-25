“Mandó su currículum a…”: Romai Ugarte revela que Waldemar Méndez buscó ser gerente deportivo de un grande de Chile

El periodista hizo un análisis de lo que pasa actualmente en los medios con la participación de ex jugadores.

Cada vez es más común ver programas deportivos con la participación de exfutbolistas, quienes aportan desde su visión en los distintos debates que se generan en los medios, marcando una tendencia en la relación entre el fútbol chileno y la televisión.

Sin embargo, según diversas críticas, esta presencia no siempre permite una mayor profundidad en los análisis, ya que algunos exjugadores tendrían ciertos resguardos al momento de opinar sobre clubes, compañeros o figuras con las que compartieron camarín.

Ese tema fue abordado en el programa “Con Camiseta” emitido por Tevex, donde el periodista Romai Ugarte y el exdefensor Sebastián Roco debatieron sobre la forma en que, según su visión, se condicionan algunas opiniones en los paneles deportivos.

“Los exfutbolistas no critican y están ocupando los medios para beneficio personal”, lanzó Ugarte en medio de la conversación.

Romai Ugarte está en el panel con Sebastián Roco en Con Camiseta | FOTO: Captura

En la misma línea, el exreportero del extinto Canal del Fútbol (CDF) agregó que “los exfutbolistas quieren saltar a otra cosa: gerencia deportiva o director técnico”.

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Romai Ugarte echa al agua a Waldemar Méndez

En dicho espacio, Ugarte aprovechó la ocasión para entregar una llamativa revelación sobre Waldemar Méndez, ahora panelista de Radio Futuro, apuntando a un episodio relacionado con su intención de llegar a un cargo dirigencial.

“Waldemar Méndez trabajando conmigo repartió su currículum a Colo Colo cuando estaban buscando un gerente deportivo”, afirmó el comunicador.

Este episodio vuelve a encender la discusión sobre el papel de los exfutbolistas en los medios, un debate que parece lejos de cerrarse en el fútbol.

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