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MERCADO DE FICHAJES

Romai Ugarte solo quiere a este refuerzo para Universidad de Chile: “Con él basta y sobra”

El periodista solicitó a Alexis Sánchez para el segundo semestre. Su futuro se mantiene en incertidumbre tras salir de España.

Romai Ugarte quiere a este jugador en Universidad de Chile.
© ReproducciónRomai Ugarte quiere a este jugador en Universidad de Chile.

Universidad de Chile está en pleno proceso de mercado de fichajes, por lo que Romai Ugarte habló fuerte y claro: le pidió un solo nombre a la dirigencia estudiantil para el segundo semestre.

¿A quién quiere? El periodista conversó con BOLAVIP Chile y mencionó a Alexis Sánchez. Para él, no hay que ir por más figuras que por el goleador histórico de La Roja.

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Luego de su partida desde el Sevilla FC, mantiene su futuro en incertidumbre y estuvo en Tocopilla de vacaciones. Por el momento, no ha tomado una decisión sobre su carrera.

Con uno basta y sobra: Alexis Sánchez. Si las cosas se hacen bien, creo que se puede. En lo económico no es tan difícil con marketing y sponsor. Hay que conversar con él y convencerlo, es la otra parte“, expresó.

“Tiene referentes ahí, a Eduardo Vargas, a Charles Aránguiz y Marcelo Díaz. Tiene que ser un convencimiento total, no solo que la gente lo pida“, agregó el comunicador.

Romai Ugarte quiere a Alexis Sánchez en Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

Romai Ugarte quiere a Alexis Sánchez en Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

Quiere a Alexis Sánchez en Universidad de Chile

Finalmente, el rostro de TV entregó sus argumentos por los que el destacado atacante puede aceptar una propuesta desde Azul Azul. No pierde la fe en que el movimiento se pueda realizar.

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La señora ya conoce Chile y le gustó. Que cumpla su sueño, que es jugar en la U. Lo además, arrocito graneado“, cerró.

Martín Aliaga
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