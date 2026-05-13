Tras cerca de tres meses de su polémica salida de Coquimbo Unido a semanas de su presentación, el defensor rompió el silencio.

La estadía de Matías Fracchia en Coquimbo Unido fue tan breve como conflictiva. El defensor chileno-uruguayo llegó a comienzos de la temporada 2026 como el primer refuerzo del cuadro “Pirata”, pero apenas dos meses después terminó dejando el club en medio de una abrupta y polémica desvinculación.

El zaguero alcanzó a disputar solamente un encuentro oficial con la camiseta aurinegra en la semifinal de la Supercopa frente a Deportes Limache. Tras aquello, según relató el propio jugador, todo cambió drásticamente dentro del club.

En conversación con AS, Fracchia rompió el silencio y confesó que desde el cuerpo técnico le comunicaron rápidamente que no sería considerado para el resto de la temporada. “Luego de ese único partido que jugué, parece ser que algo cambió con respecto a ese apoyo que el cuerpo técnico me había dado unas semanas antes. Me hicieron saber que no iba a estar en los planes por el resto de la temporada”, aseguró.

Matías Fracchia cuenta la firme tras su breve paso por Coquimbo Unido

El defensor fue todavía más allá y denunció fuertes presiones para salir anticipadamente del club. “Me dijeron que iba a ser un año muy largo para mí y que lo mejor era que buscara una salida. El día previo a la final de la Supercopa me estaban pidiendo que acelerara la búsqueda de una solución”, afirmó.

Fracchia además aseguró que no tuvo margen para negociar su situación contractual. “No me dejaron negociar, era lo que ofrecían, y si no aceptaba, me iban a hacer pasarlo mal todo el año”, lanzó el actual jugador de Cerro Largo de Uruguay, dejando entrever el complejo ambiente que vivió durante su paso por Coquimbo Unido.

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Pese al amargo episodio, el ex defensor de O’Higgins, Barnechea y Vallenar dejó en claro que mantiene intacto su cariño por el fútbol chileno y no cierra las puertas a un futuro regreso.

“Volver a Chile es siempre una opción. Me encanta Chile, es el lugar donde nací y donde he vivido hermosos momentos. Los errores de dos o tres personajes no opacan lo hermoso de un país”, cerró.

DATOS CLAVE

El defensor Matías Fracchia fue desvinculado de Coquimbo Unido tras disputar solo un partido oficial.

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La salida del jugador ocurrió apenas dos meses después de su llegada al club nortino.