Universidad de Chile se llenó de confianza tras conseguir un importante triunfo dentro de la Liga de Primera, en donde los dirigidos por Fernando Gago se impusieron por 1-0 ante Universidad Católica, sumando valiosos tres puntos en el torneo.

Tras lo que fue este duelo, el ex futbolista Mauricio Pinilla tomó la palabra en el programa ‘F360’ de ESPN, en la que destacó de sobremanera el rendimiento del ‘Romántico Viajero’, a quien lo vio como el gran merecedor de esta victoria.

“Justo triunfo de la U, partido peleado, pero la U manejó mejor la pelota en varias fases del partido, marcó el gol cuando tenía que hacerlo, después se replegó y defendió bien, manejó la pelota bien”, partió señalando Pinilla.

Yendo a jugadores puntuales, ‘Pinigol’ destacó a las dos grandes figuras de la Universidad de Chile en este Clásico Universitario, en la que elogió el compromiso de Agustín Arce y Matías Zaldivia, a quien los nombró como los jugadores claves.

Zaldivia y Arce fueron destacados por Pinilla | Foto: Photosport

“Hubo rendimientos muy altos sobre todo los de Arce y Zaldivia, que jugaron un partidazo, los jugadores jóvenes que se están ganando la camiseta”, remarcó.

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Finalizando, Pinilla también tuvo palabras de elogio para Ignacio Vásquez, a quien también lo nombró como uno de los hombres importantes dentro del triunfo azul y además, destaca la oportunidad que están aprovechando los jóvenes de la U.



“Para la U es muy bueno porque están apareciendo jugadores jóvenes que no han aparecido antes. Nacho Vásquez impresionante, fue un justo triunfo de la U”, cerró.

En Síntesis

Mauricio Pinilla destacó en ESPN que Universidad de Chile fue el justo ganador del clásico.

destacó en que fue el justo ganador del clásico. Agustín Arce y Matías Zaldivia fueron señalados por Pinilla como los jugadores claves del triunfo.

y fueron señalados por como los jugadores claves del triunfo. Ignacio Vásquez fue elogiado por su rendimiento en la victoria 1-0 de los dirigidos por Gago.