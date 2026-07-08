Sedujo a Universidad de Chile y Universidad Católica, pero avisa: “Analizaremos con calma”

Un mediocampista nacional abordó la atracción que generó en los elencos universitarios. Por el momento, representa a Everton.

Ser considerado por dos de los grandes del país es un motivo de orgullo para muchos, aunque hay quienes prefieren tomarlo con mesura. Ejemplo de ello es Joaquín Moya: estuvo en la mira de Universidad de Chile y Universidad Católica.

El mediocampista, que destaca en Everton de Viña del Mar, fue consultado por AS Chile sobre el interés de ambas instituciones universitarias por sus servicios en los últimos mercados de fichajes. ¿Y qué dijo? Prefiere ir paso a paso.

Si bien quiere dar el salto en algún instante, por ahora se encuentra cómodo en la costa. La escuadra ruletera lo ha acogido y está concentrado en dar lo mejor de sí hasta el cierre de esta temporada.

“Todo ese tipo de situaciones las maneja mi representante. La verdad es que yo no estoy al tanto, porque estoy completamente enfocado en Everton y en seguir haciendo las cosas bien acá“, lanzó.

“Si en algún momento aparece la posibilidad de llegar a uno de los equipos grandes del país, será una decisión que conversaremos en familia y analizaremos con calma para tomar la mejor decisión“, agregó.

Joaquín Moya estuvo en consideración de Universidad de Chile y Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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En carpeta de Universidad de Chile y Universidad Católica

Durante la presente temporada, el jugador en cuestión ha disputado una totalidad de 23 encuentros. En dichos compromisos, no pudo convertir goles ni entregar asistencias.

¿Cambiará de rumbo en el libro de pases? Es un misterio. Si bien sedujo a los clubes mencionados, no se reportan propuestas por su incorporación. Aún hay mucho paño por cortar.