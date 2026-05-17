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Liga de Primera

Tras Huachipato vs. Unión La Calera: así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Huachipato logró una importante victoria como local tras revertir el marcador ante Unión La Calera en el Estadio CAP.

Huachipato sumó tres puntos importantes al vencer a La Calera.
© PhotosportHuachipato sumó tres puntos importantes al vencer a La Calera.

En el Estadio CAP-Acero, Huachipato y Unión La Calera protagonizaron un intenso duelo por la fecha 12 de la Liga de Primera 2026, que terminó con triunfo 3 a 1 para los Acereros.

El encuentro comenzó favorable para los “Cementeros”, que lograron abrir la cuenta a los 13 minutos gracias a la anotación de Bayron Oyarzo, sorprendiendo a los dirigidos por Jaime García en el arranque del compromiso.

Sin embargo, los acereros reaccionaron en el momento justo y consiguieron la igualdad apenas iniciado el segundo tiempo, con el gol de Maicol León a los 46 minutos, instalando nuevamente la incertidumbre en el marcador.

El gol de Maicol León le dio un nuevo aire a Huachipato | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

El gol de Maicol León le dio un nuevo aire a Huachipato | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

Cuando el partido entraba en su recta final, los Siderúrgicos lograron darlo vuelta con la aparición de Lionel Altamirano al minuto 70 y de Guillermo Guaiquil a los 98, sellando una remontada clave.

Con este resultado, Huachipato es el nuevo escolta del líder Colo Colo con 22 unidades, mientras que Unión La Calera se queda en la decimoquinta posición con 10 puntos.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera:

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colo-Colo 11 8 0 3 14 7 7 24
2 Huachipato 12 7 1 4 21 15 6 22
3 Deportes Limache 12 6 3 3 25 13 12 21
4 U. Católica 12 6 2 4 26 17 9 20
5 Coquimbo Unido 12 6 1 5 18 15 3 19
6 O’Higgins 12 6 1 5 17 17 0 19
7 U. de Chile 11 4 5 2 11 6 5 17
8 Ñublense 11 4 5 2 11 9 2 17
9 Palestino 12 5 2 5 19 19 0 17
10 Univ. Concepción 12 5 2 5 10 19 -9 17
11 Everton 11 4 3 4 12 10 2 15
12 La Serena 12 3 5 4 14 19 -5 14
13 Audax Italiano 12 3 2 7 15 19 -4 11
14 Cobresal 11 3 1 7 17 23 -6 10
15 U. La Calera 12 3 1 8 11 24 -13 10
16 Concepción 11 2 2 7 8 17 -9 8
Nicolás Navarro
Nicolás Navarro
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