¿Revancha en Universidad de Chile? Camilo Moya y una posible vuelta al Romántico Viajero: “Hoy…”

El ex jugador de Universidad de Chile fue consultado por un posible regreso y su respuesta sorprendió a más de un hincha.

Universidad de Chile se quedó sin bencina el día de ayer en la Región de Valparaíso y cayó por la cuenta mínima ante Unión La Calera, donde quedó prácticamente eliminado de la Copa de la Liga y solo un milagro instalaría a los azules en las semifinales del torneo.

Uno de los buenos valores que tuvo el compromiso para el cuadro local fue Camilo Moya, canterano de Universidad de Chile quien charló con Redgol una vez finalizado el encuentro y habló de un posible regreso.

La U cayó en La Calera. | Foto: Photosport

Consultado sobre si le gustaría tener una revancha en el Romántico Viajero, Camilo Moya dijo que “Hoy en día estoy acá en La Calera, estoy muy enfocado acá y después veremos si llega la oportunidad ahí o en otro lado”.

Eso sí, advierte que no sabe las vueltas que tiene la vida y no descarta volver a la U, pero hoy su presente está en el conjunto calerano: “No me cierro a nada. Hoy estoy muy feliz acá en Unión La Calera”, agregó.

Cabe mencionar que Audax Italiano y Unión La Calera lideran el Grupo D con 10 puntos, seguidos por Universidad de Chile con 7 y Deportes La Serena con 1. En la última fecha, la U recibirá a Audax Italiano y Unión La Calera enfrentará al cuadro papayero en La Portada.

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En síntesis

Unión La Calera venció 1-0 a Universidad de Chile en la Región de Valparaíso.

Camilo Moya, exjugador azul, descartó un regreso inmediato por su presente en La Calera.

Audax Italiano y Unión La Calera lideran el Grupo D con 10 puntos cada uno.